«المعهد المصرفي»: برنامج تدريبي للتوظيف في البنوك «بدون واسطة»

قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن البرامج التعليمية داخل المعهد المصرفي في حالة تطور مستمر، لكي تواكب أحدث النظم العالمية، ويجرى حاليا تدريب موظف البنك على أفضل السبل، مشيرًا إلى أن عدد الدول التي كان يعمل بها المعهد المصرفي كانت تقدر بـ8 دول فقط منذ 4 سنوات فقط، والآن وصل عدد الدول التي يتواجد بها المعهد لـ43 دولة أفريقية، سواء من خلال عقد الدورات في الدول الأفريقية من خلال المحاضرين المصريين في الدول الأفريقية، أو من خلال أعداد المحاضرات عن بعد.

«نصير»: عدد المتدربين في المعهد المصرفي من الدول الأفريقية 3500 متدرب

وأضاف «نصير»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع إسماعيل حماد، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن عدد المتدربين في المعهد المصرفي من الدول الأفريقية 3500 متدرب، كما أن المعهد أصبح الآن متواجدا على خريطة التدريب للدول الأفريقية، وهناك عددًا من البنوك المركزية الأفريقية تعمل على إنشاء معاهد مصرفية مماثلة للمعهد المصرفي المصري، وهذه البنوك تتواصل مع البنك المركزي المصري، لكي تستفيد من التجربة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تقدم يد العون للبنوك المركزية الأفريقية.

«المعهد المصرفي»: العمل في البنوك سهل جدًا لأي مؤهل

وأشار إلى أن المعهد المصرفي أتاح 80 ألف دورة تدريبية، وجميع الشعب المصري من الممكن أن يستفيد منها، خاصة وأن الاشتراك فيها رمزي لا يتعدى بضع المئات من الجنيهات باشتراك سنوي، «العمل في البنوك مش محتاج واسطة، ولكنه محتاج تأهيل وتدريب، وتقديره لا يقل عن جيد»، كما أن المعهد المصرفي لديه برنامج للتدريب من أجل التوظيف، وهذا البرنامج يعقد بشكل مستمر، ومن الممكن أن يقوم الطالب أو الخريج بالتقديم للدور خلال سنتين بعد التخرج، وتكلفة البرنامج رمزية لا تزيد عن 500 جنيه، وإذا كان الطالب خريج من الجماعات الخاصة فتقدر التكلفة بـ1000 جنيه.

زيادة التدريب على الخدمات البنكية «أون لاين»

وأوضح المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري ، أن المعهد المصرفي عمل من خلال التعليم عن بعد على إتاحة التدريب في ظل أزمة كورونا، وقام بزيادة التدريب على الخدمات البنكية «أون لاين»، في ظل التوسع في هذه الخدمات بعد انتشار الجائحة، كما أن المعهد أغلق مقراته العام الماضي في شهر مارس بسبب جائحة كورونا، وكان جميع العاملين في المعهد المصرفي يعملون من المنزل، مشيرًا إلى أنه استطاع التحول لـ«أون لاين» بسبب إعداد المعهد منصة إلكترونية، ولكن لم تكن فعالة بسبب عدم الإقبال.