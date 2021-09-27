القبض على عاطل أطلق عيارا ناريا من فرد خرطوش بالجيزة

كشف مصدر أمني، ملابسات ما تم تداوله عبر تطبيق «التيك توك» من مقطع فيديو ظهر خلاله شخص يقوم بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

وأوضح المصدر الأمني، أنه عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، وضبط بحوزته 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات و3 قطع سلاح أبيض، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.