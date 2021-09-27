3 سيناريوهات لمسابقة الدوري الممتاز.. بالتوافق مع الأندية

فتحت رابطة أندية الدوري الممتاز، خطوط اتصال مكثفة مع الأندية الـ18 المشاركة بالدوري في موسمه الجديد 2021-2022، من أجل استطلاع الآراء حول شكل المسابقة، بعد أن أسفر الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للرابطة بتشكيلها الجديد الذي يضم في رئاسته أحمد دياب، وعماد متعب، بمنصب النائب، وعامر حسين، مسئولا عن إدارة المسابقات، وبالعضوية صفى الدين بسيوني وثروت سويلم وخالد رفعت وشريف صالح، عن تحديد 3 تصورات لها، بحيث يجرى الإعلان عن الشكل النهائي في اجتماع الرابطة الآخر، المحدد له السبت المقبل.

انطلاق مسابقة الدوري 25 أكتوبر المقبل

وتضمن الاجتماع الأول للرابطة انطلاق مسابقة الدوري في 25 أكتوبر المقبل، على أن يكون التصور الأول إقامة المسابقة بشكلها الطبيعي، وفي هذه الحالة ينتهي في شهر أغسطس 2022، أما التصور الآخر فهو إقامتها بنظام دوري المجموعتين، والثالث هو إقامتها بنظام الدور الواحد، على أن تلعب أول 8 فرق لتحديد بطل المسابقة، وآخر 10 فرق لتحديد الهابطين لدوري المظاليم، ومن خلال التواصل مع الأندية سيجرى الإعلان عن الشكل النهائي ما بين التصورات الثلاثة.

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