«الهندسية»: نبحث عن حلول مستدامة وضمان لحقوق الأجيال المقبلة من المياه

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنّ الدولة المصرية تحتفل اليوم من أرض الفيروز، بذكرى مرور 48 عاما على انتصار حرب أكتوبر المجيدة وعبور قناة السويس.

وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «بالأمس القريب افتتحت الدولة مشروعات تنموية في مجالات الطرق والكباري والأنفاق، لتكون شريانا جديدا يصل بين سيناء وباقي محافظات الجمهورية».

عبور جديد بتدفق المياه في أرض سيناء

وتابع الفار: «اليوم نشهد عبورا جديدا بتدفق المياه في أرض سيناء بمشاركة أبنائها، لتشهد الأرض المقدسة تطورا وفصلا جديدا من التنمية، يعكس جهود الدولة في تنمية الموارد المائية على اختلاف أنواعها، حيث تعتبر أحد الدعائم الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية».

حلول مستدامة وضمان لحقوق الأجيال المقبلة من المياه

وأكمل رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: «نظرا لأهمية المياه في جميع المجالات التنموية، خاصة في المجالات الزراعية التي تستهلك النصيب الأكبر من إجمالي الموارد المائية المتاحة، وضعت الدولة خطة قومية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتنميتها حتى العام 2037»، متابعا: «نبحث عن حلول مستدامة، وضمان لحقوق الأجيال المقبلة من المياه، بمشاركة جميع أجهزة الدولة».

ويتكون مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الواقع في شرق بورسعيد، من قناة مأخذ المياه المطلوب معالجتها، والتي تبدأ من مصرف بحر البقر المطل على بحيرة المنزلة، وتمر بسحارة السلام حتى المحطة بشرق بورسعيد، وتتم معالجتها عبر عدة مراحل، ثم تخرج إلى مخرج خاص بالمياه المعالجة من محطة المعالجة إلى ترعة الشيخ جابر، إلى جانب 4 مسارات رئيسية لمعالجة المياه والحمأة التي تستخدم في صناعات مختلفة.