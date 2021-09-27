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محمود مسلم

قاتل طليقته بالمنوفية: طعنتها بسلاح أبيض بعد مشادة كلامية

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الوطن
02:54 م | الإثنين 27 سبتمبر 2021
مرتكب الواقعة

مرتكب الواقعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة إحدى السيدات داخل مسكنها بدائرة القسم وبها «جروح متفرقة بالجسم».

طليق المجنى عليها وراء الواقعة

تم جمع المعلومات وتكثيف التحريات، واستطاعت القوات تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه «طليق المجنى عليها، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم».

تعدى عليها بسلاح أبيض بعد مشادة كلامية

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، تمكنت القوات من ضبط المتهم المذكور حال تواجده بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات أسرية بينه وبين المجنى عليها وأنه كان متزوجها عرفـياً مُنذ مدة وقام بتطليقها، فقامت بالاتصال به وطلبت منه الحضور لمسكنها وحدث بينهما مشادة كلامية ثم قام بالتعدي عليها بسلاح أبيض، وأحدث إصابتها التي أودت بحياتها ولاذ بالهرب، وأرشد عن «الأداة المستخدمة- هاتفين وبطاقة الرقم القومى خاصين بالمجنى عليها».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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