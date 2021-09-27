هالة أنور طفلة فيلم «الغول» تُجري عمليتين جراحيتين: «تعبانة أوي»

تعرضت الفنانة هالة أنور، والتي شاركت أثناء طفولتها في عدد من الأعمال الفنية في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، لوعكة صحية مفاجئة قبل أيام، لتخضع بعدها لعمليتين جراحيتين.

ومن جانبه، كشف الفنان محمد عبد الواحد، تطورات حالتها الصحية، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «هالة أنور.. أعز وأغلى أخت.. توأمي الفني.. عمليتين جراحيتين في أسبوع واحد.. زرتها في المستشفى ودخلوني قالوا أخوها قلت لهم طبعًا».

وتابع محمد عبد الواحد قائلًا: «الزيارة ممنوعة.. وهالة تعبانة أوي.. ربنا يطمن ولادك عليكِ وترجعي تنوري بيتك وتنوري حياتنا.. يا رب.. ادعوا لها».

يذكر أنّ الفنانة هالة أنور، ظهرت فى أوائل السبعينيات فى برامج الأطفال بالإذاعة والتليفزيون، وفى عدد من الأفلام التلفزيونية والسينمائية وشاركت فى كثير من الأعمال الدرامية التى تعتبر من الكلاسيكيات حتى بداية الثمانينيات.

واختفت عن الوسط الفنى، منذ منتصف الثمانينيات بشكلٍ مفاجئ، قبل أنّ تعود للساحة الفنية مجددًا، في موسم دراما رمضان الماضي، حيث شاركت في مسلسل «ضل راجل» للفنان ياسر جلال.

وقدمت هالة أنور، أعمالا كتيرة آخر كان مسلسل الأطفال «عصفورور السعادة»، وقدمت برنامج لمدة 4 سنوات اسمه «ميم سبعة»، وأول ظهور لها على المسرح كان بعمر 4 سنوات أمام الفنانة سميحة أيوب قامت بدور ابنتها فى مسرحية «قولوا لعين الشمس».

ومن بين أعمال هالة أنور المسرحية والفنية، «عشرة على عشرة» مع الفنان سيد زيان، و«حضرات السادة العيال»، ومسلسل «أبواب المدينة»، و«الصقر الذهبي» وفيلم «الغول».