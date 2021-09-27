«الموسيقيين» تعيد دراسة قرار منع الغناء بالفلاشة

كشف علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، عن إعادة دراسة القرار الخاص بمنع المطربين بالغناء بفلاشة، وذلك بعد أيام من تغريم الفنان أحمد سعد 20 ألف جنيه، لمخالفته هذا القرار.

علاء عامر: مطربو الراب مينفعش يغنوا من غير دي جي

قال المستشار القانوني لنقابة الموسيقين في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن إعادة دراسة قرار غناء المطربين بالفلاشة، بسبب وجود أماكن لا تستوعب مساحتها الفرقة الموسيقية، موضحا أن «مطربي الراب مينفعش يغنوا من غير دي جي» فلهذا قررنا دراسة القرار مرة أخري وسيتم أصدار قرارات جديدة تناسب جميع المطربيين .

الموسيقيين تمنع منعا باتا أي مطرب يغني بفلاشة دون فرقة غنائية

والجدير بالذكر، أن نقابة الموسيقين كانت أصدرت قرارا بمنع بات تشغيل أي فنان أو فنانة على فلاشة، وأن يكون مصاحبا لفرقة موسيقية، لا تقل عن ثمانية عازفين، ويسري القرار علي جميع الديسكوهات والنايت كلوب، والحفلات العامة في النوادي، وقاعات الحفلات، وفي حالة مخالفة القرار، سيجري إصدار بمنع التعامل مع المنشأة.

وجاء هذا القرار، إثر خلاف بين مؤديا المهرجانات حسن شاكوش، ورضا البحراوي، الأمر الذي وصل بهما بالتلفظ بألفاظ خارجة أمام الجمهور، ما دفع حسن شاكوش بالخروج عن النص في فيديو نشره عبر صفحته على «فيس بوك»، وإهانته لعازفي الإيقاع، الأمر الذي دفعهما إلى صدمهم بشاكوش، ومنعه من دخول النقابة مرة أخرى.

كما كانت النقابة، أوقفت خلال الأيام الماضية، أكثر من مطرب راب ومهرجانات، منهم كزبرة وحنجرة ومروان يوسف ومعتمد، في حين أنها سحبت التصريح السنوي لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش.