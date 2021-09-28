مصدر يوضح حقيقة صرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة: مجرد شائعات

كثرت نسبة عدد الباحثين على مؤشر البحث جوجل عبر شبكة الإنترنت، عن حقيقة صرف منحة جديدة العمالة غير المنتظمة بالمحافظات، بسبب انتشار بعض الشائعات التي روَّجها المغرضون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بصرف دفعة جديدة من منحة العمالة غير المنتظمة.

حقيقة صرف منحة العمالة غير المنتظمة

«الوطن» تكشف في التقرير التالي، حقيقة صرف منحة العمالة غير المنتظمة، وهل صدر قرار فعليا بصرف منحة جديدة أم أن هذه شائعة يروِّج لها بعض المغرضين لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية.

حقيقة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. أشخاص مغرضون يبيعون الوهم

وكشف مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة عن حقيقة صرف منحة العمالة غير المنتظمة، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك بعض الأشخاص المغرضين الذين يبيعون الوهم، ويروجون لشائعات ليس لها أي أساس من الصحة، حول صرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة، بدافع اللعب على مشاعر هذه الفئة من العمالة، وجذب نسبة مشاهدين له على صفحات التواصل الاجتماعي.

«القوى العاملة» تصدر بيانا عن حقيقة صرف منحة العمالة غير المنتظمةوأضاف المصدر أن وزارة القوى العاملة، سبق وأن أصدرت بيانا نفت فيه، صدور أي قرارات بشأن صرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة، لافتا إلى عدم نية الحكومة في إصدار أي قرارات بهذا الشأن خلال الفترة الحالية.

سعفان يتحدث عن حقيقة صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قد حذر قبل أيام قليلة من انصياع المواطنين وراء هذه الشائعات المغرضة، التي تهدف اللعب على أوتار العمالة غير المنتظمة، مؤكدا في تصريحات صحفية، وبيان صحفي صادر عن الوزارة أن الحكومة كانت قد صرفت منحة للعمالة غير المنتظمة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مرحلتين، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 5 مليارات جنيه، بواقع 3 آلاف جنيه لكل عامل غير منتظم سجَّل بياناته، خلال الفترة التي سبق وأن حددتها الوزارة للتسجيل.

وأضاف أن حوالي 1.7 مليون من العمالة غير المنتظمة، استفادوا من المنحة التي تم صرفها على 6 دفعات في الفترة من مايو 2020 إلى أغسطس 2021.