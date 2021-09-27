رؤساء تحرير صحف التكويد يطالبون النقابة بقيد 300 صحفي وإنقاذ مستقبلهم

أصدر عدد من رؤساء تحرير الصحف التي تنتظر تكويدها في نقابة الصحفيين، بيانا رفضوا فيه قرارات مجلس نقابة الصحفيين الأخيرة برفض تكويد 10 صحف وعدم قبول أوراق العاملين في هذه الصحف لقيدها في جداول النقابة، ووصفوا ما حدث بـ«المماطلة المستمرة من نقيب ومجلس نقابة الصحفيين»، الأمر الذي يضر بأكثر من 300 صحفي يعملون في هذه الصحف على حد وصفهم.

رؤساء تحرير صحف التكويد: لم يلتزم النقيب والمجلس بوعده

وأكد رؤساء التحرير في اجتماعهم اليوم، بحسب بيانهم الأول، أنه بناءً على ما صدر من نقيب الصحفيين من تصريحات سابقة خاصة بملف التكويد، فقد أخلف وعد الالتزام بقبول تكويد الصحف تكويدًا نهائيًا والسماح لصحفييها بالتقدم للجنة القيد الحالية بعد توفيق أوضاعها، وبعد تقديم الصحف كافة الشروط المطلوبة، لم يلتزم النقيب ومجلس النقابة بوعده.

رؤساء تحرير صحف التكويد يحملون أعضاء المجلس المسئولية كاملة

وحمّل رؤساء التحرير المجتمعون اليوم النقيب وأعضاء المجلس المسئولية كاملة عن الأضرار التي وقعت وستقع على المحررين المنتظرين قرار التكويد، والذين باتوا يشعرون بظلم نقابة الصحفيين التي من المفترض أن تدافع عن حقوقهم وتحميهم من الكيانات الوهمية التي تتاجر بأحلامهم وتضر بالمهنة والأمن القومي للبلاد.

قرارات رؤساء تحرير الصحف الـ10

وبناءً عليه، قرر رؤساء التحرير الآتي:

1- التضامن بشكل موثق مع الزملاء المحررين ضد قرار رفض تكويد الصحف التي يعملون بها.

2- رفض رؤساء التحرير الخلط المتعمد بين بنود ترخيص الصحف الجديدة التي نص عليها القانون وشروط التكويد التي أقرتها لوائح النقابة، علماً بأن هذه الصحف حصلت على الترخيص قبل تعديل القانون.

3- تشكيل لجنة قانونية من المحامين والمستشارين لبحث الموقف القانوني المترتب على قرار رفض التكويد.

4- تشكيل لجنة من شيوخ المهنة للدفاع عن حقوق الصحفيين والصحف وإلحاق محرريهم المتدربين بجداول القيد بالنقابة.

5- المطالبة بشهادة كل من: نقيب الصحفيين السابق عبد المحسن سلامة، وجمال عبدالرحيم رئيس لجنة التكويد السابق، ومحمد خراجة رئيس لجنة التكويد الحالي، وذلك فيما يخص قراراتهم السابقة والحالية بشأن التكويد.

6- الاحتفاظ بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية للحصول على حقوق المحررين المتدربين العاملين بصحف التكويد للقبول بلجنة القيد الحالية.

7- المطالبة بإعلان قرار مجلس النقابة برفض تكويد الصحف وأسبابه.

8- قرر رؤساء التحرير المجتمعون اليوم إبداءً لحسن النية قيامهم بمخاطبة النقيب ومجلس النقابة بتوفير الزملاء النقابيين لاستكمال نسبة الـ70 في المائة التي تطالب بها النقابة الصحف الراغبة في التكويد خلال أسبوع من الآن للتعاقد معهم طبقاً للعقد الموحد من قبل النقابة، على الرغم من أن هذا النص تضمنه القانون 180 لسنة 2018 ( قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام) الخاص بإصدار الصحف.

9- التأكيد على أن ما أثاره النقيب بشأن أرقام التوزيع للصحف المقدمة للتكويد هو أمر عار تماماً عن الصحة، حيث إن أرقام توزيع الصحف لا يجوز الإطلاع عليها إلا بموافقة الصحف، حيث إنها ضمن البنود التي تشمل السرية في التعاقد بين الصحف ومؤسسات التوزيع، وبناءً على ما ذكره السيد النقيب في هذا الصدد، نطالب سيادته بالإفصاح عن أرقام توزيع كافة الصحف العاملة في مصر والتي تقبل النقابة منها القيد.

10- بدء حملة توقيع للتضامن في الأزمة ونناشد الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية بالتضامن مع زملائهم المحررين تحت التمرين بصحف التكويد.

11- يجدد رؤساء تحرير الصحف طلبهم السابق بمقابلة النقيب يوم الاثنين المقبل بالنقابة، وذلك طبقاً لجدول حضوره الذي أعلنه من قبل.

12- اعتبار اجتماعهم في حالة انعقاد دائم لحين حل المشكلة بشكل نهائي.

الموقعون على البيان:

هشام جاد.. رئيس تحرير الكلمة

شريف سليمان.. رئيس تحرير مصر المستقبل

وليد الغمري.. رئيس تحرير بلدنا اليوم

علا سويلم.. بلدنا اليوم

نيفين ياسين.. رئيس تحرير البورصجية

مساعد الليثي.. رئيس تحرير الحدث الاقتصادي

محمد ابو أحمد.. رئيس تحرير البوصلة

علاء عزت.. رئيس تحرير المسار

إبراهيم عارف.. رئيس تحرير البيان