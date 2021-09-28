تفسير العلامات التحذيرية على عدادات الكهرباء والغاز مسبقة الدفع

انتشرت في الآونة الأخيرة العدادات مسبقة الدفع للكهرباء والغاز في البيوت المصرية، بسبب قدرتها على التحكم في استهلاك الكهرباء والغاز، حيث يمكن التحكم في الرصيد، لكن قد يظهر بشاشة العداد في بعض الأحيان كلمات غريبة أو رموز قد لا يفهمها المواطن، ولا يعرف كيفية التصرف حال ظهورها، على عداد الغاز أو الكهرباء.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها «الوطن» للقراء في مجال الخدمات الحكومية، نستعرض أهم الكلمات والرموز التي قد تظهر على عداد الكهرباء والغاز مسبق الدفع، وكيفية التعامل معها، في التقرير التالي

دلالات الرموز والأرقام على عداد الكهرباء مسبق الدفع

يجب الانتباه عند ظهور رموز وأرقام على عداد الكهرباء مسبق الدفع، وفقًا للشركة القابضة للطاقة، والتي جاءت كالآتي:

- Lou bott هي اختصار لـ«low battery»، وتعني انخفاض قدرة البطارية، فالعدادات مسبقة الدفع يتم تركيبها ببطارية مهمتها تشغيل لمبات الإنذار والاستهلاك، وغيرها، وهي صالحة لمدة 10 سنوات، وبمجرد ظهور تلك الجملة على شاشة العداد يجب إبلاغ الشركة التابع لها محل السكن، لتغيير البطارية، ودفع رسوم قيمتها 50 جنيهاً.

- Err-1 كارت العداد تالف أو لا يمكن قراءته، ويكون الحل من خلال استخراج بدل تالف من شركة التوزيع التابع لها محل السكن.

- Err-0204 يعني امتلاء ذاكرة العداد الذكي، ولا يمكن استقبال أي بيانات جديدة من الكارت، ويجب في تلك الحالة التواصل مع الشركة التي تقوم بإعادة «تصفير» أو تشغيل الكارت من جديد.

- Err- 1091 هناك مشكلة بتغير وقت العداد أو أن كارت الإطلاق انتهت فترة صلاحيته، وفي تلك الحالة يجب الذهاب إلى مقر شركة توزيع الكهرباء، حتى تتمكن من استخراج بدل تالف للكارت، أو ضبط الوقت من قبل الموظف المختص.

- Err-0201 حدوث خطأ فى البيانات الخاصة بتاريخ العداد، وفي تلك الحالة يجب تقديم طلب لإعادة برمجة العداد.

- Err- 0400 هناك فرق في الشحنات بين البرنامج والعداد، وفي تلك الحالة يجب إعادة تهيئة العداد في الشركة.

- Err-03 العداد خارج تهيئة المصنع أو أن الكود الذي تم إدخاله غير صحيح، وفي تلك الحالة يجب الاستعانة بأحد مهندسي شركات توزيع الكهرباء لإعادة برمجة العداد وإدخال الكود بشكل صحيح.

- Err-0500 تم إخراج الكارت قبل قراءته بصورة كاملة، وفي تلك الحالة يجب إعادة الكارت إلى المكان المخصص والانتظار حتى قراءة البيانات بشكل سليم.

- Err-0200 العملية التي تمت على الكارت غير صحيحة، ويجب في تلك الحالة الرجوع إلى آخر عملية وإعادة تنفيذها مرة أخرى على الكارت.

دلالات الأرقام والرموز التي تظهر على عداد الغاز المنزلي

وبحسب الصفحة الرسمية لشركة الغاز، فقد جاءت دلالات الأرقام والرموز التي تظهر على عداد الغاز المنزلي كالآتي:

E-01 خطأ بالبطارية الخاصة بعداد الغاز المنزلي

E-02 خطأ في فتح الغطاء.

E-03 هناك اقترابا من جسم ممغنط من العداد.

E-05 إنذار بإعادة الشحن ويوضح خلال الشاشة المتبقى من رصيد الشحن.

E-06 أن الرصيد الخاص بكرت شحن العداد انتهى وهو ما يمكن أن يتسبب في انقطاع الخدمة.

E-09 إنذار بصيانة الصمام ويأتي مع رمز لسهمين متقابلين.

E-10 يعني بدء وقت السماح لشحن الكارت الخاص بالعداد.

E-15 إنذار بوجود تسريب أو مشكلة في خاصية الأمان ويأتي مصحوبا بعلامة مفتاح التصليح، وحال وجود هذا الانذار يجب غلق المحبس والتواصل مع الشركات المختصة لإصلاح المشكلة حتى لا تحدث أي خسائر.