مخرج «قلب مفتوح» يتعرض لحادث: «12 غرزة بس على الماشي كده»

أعلن أحمد خالد أمين، مخرج حكاية «قلب مفتوح» ضمن سلسلة حكاية مسلسل «ورا كل باب»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعرضه لحادث وإصابته في يده.

ونشر أحمد صورة ليده بعد الحادث «الحمد لله، حادث بسيط الحمد لله بس بجد انكتبلي عمر جديد».

وأضاف «أنا تمام الحمد لله 12 غرزة بس على الماشي كده».

موعد عرض مسلسل ورا كل باب

ويعرض مسلسل ورا كل باب، من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة الحياة، والإعادة الساعة 1 بعد منتصف الليل، و12 ظهرا.

حكاية «قلب مفتوح» من تأليف هشام إسماعيل، وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة كمال أبو رية وفيدرا وميدو عادل ونور إيهاب، وعماد رشاد، ورانيا الملاح، وهايدى رفعت.

حكاية «كدبة كبيرة»

وحظيت حكاية «كدبة كبيرة» بنجاح كبير من الموسم الثاني من مسلسل ورا كل باب من بطولة أحمد زاهر، هنادي مهنا، وإيمان سلامة، محمد ناصر، عماد رشاد، رضوى جودة، فتوح أحمد، صابرين، جمال عبد الناصر، محمد نجاتي، جيهان خليل، عابد عنان، سمر علام، والعديد من النجوم الآخرين، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.

الموسم الأول من مسلسل «ورا كل باب حكاية»

وعرضت قناة الحياة الموسم الأول من مسلسل «ورا كل باب » قبل الموسم الرمضاني الماضي وكانت كل حدوتة بفريق عمل مختلف من نجوم ومخرجين ومؤلفين، ومن الحكايات التي عرضت وحظيت بنسبة مشاهدات كبيرة، حكاية «ملناش إلا بعض» بطولة صابرين، جمال عبدالناصر، محمد نجاتي، جيهان خليل، تأليف باهر دويدار، إخراج سميح النقاش، والذي تناول حكاية أسرة تعيش أزمة بسبب فيروس كورونا.