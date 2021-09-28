نجاة 3 فنانين وأسرهم من حرائق مختلفة خلال شهر واحد: إصابة واحدة فقط

شهد الوسط الفني 3 حرائق خلال الشهر الجاري، ونجا فيها فنانون من الموت حرقًا أو خنقًا بسبب هذه الحرائق المروعة، بينما تسبب حريق في إصابة والدة إحدى الفنانات.

«الوطن» ترصد لكم حرائق عدد من الفنانين خلال شهر سبتمبر كما يلي:

حريق شقة منة فضالي

أعلنت الفنانة منة فضالي عن تعرض والدتها لحرق في يديها ونجاتهم من حريق مروع في شقتهم بعدما تعرض مطبخهما للحريق قائلة في منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،: «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل كنا حنموت. المطبخ ولع باللي فيه وأمي إيديها اتحرقت الحمد لله الحمد لله».

حريق في شقة شريف منير

وشهد يوم الخميس 16 سبتمبر الجاري حريقًا في شقة الفنان شريف منير والذي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورًا لآثار حريق التهم شقته وكتب: «الحمد لله.. قدّر ولطف.. سيجارة اترمت من مكان ما على سقف أوضة عندي في تراس البيت.. شبت حريقة.. والحمد لله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق..الحمدلله قدر الله وماشاء فعل، وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي و بنتي إللي كانوا لوحدهم في البيت، لإني بصور من 7 صباحًا وده حصل وأنا مش موجود».

حريق في شقة مجاورة لميرفت أمين

ويوم الإثنين 6 سبتمبر نجت الفنانة ميرفت أمين من حريق مروع التهم شقة مستغلة كشركة للدعاية والإعلان في العمارة التي تقطن بها بمنطقة المهندسين تجاور شقة ميرفت أمين حيث صعدت الأخيرة للسطح خوفًا من النيران.

وكشفت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة ضباط مباحث الجيزة، أنَّ الفنانة ميرفت أمين تركت شقتها عندما اندلعت النيران وصعدت إلى سطح العقار خوفًا من امتداد السنة اللهب إلى شقتها، حتى تمكّنت القوات من إخماد السنة اللهب بعد قرابة 25 دقيقة.

وأسفر الحريق عن مصرع أحد العاملين نتيجة تعرضه للاختناق، وأيضا تبين أنَّ العقار تقيم فيه الفنانة ميرفت أمين، وأنَّها كانت موجودة في أثناء اندلاع النيران، وصعدت أعلى سطح العقار حتى تمكّنت القوات من إخماد النيران.