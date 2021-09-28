السعودية تلغي شرط مرور 5 سنوات على التخرج للدخول إلى الجامعات

أعلنت وزارة التعليم السعودية، أمس الاثنين، إلغاء شرط مرور 5 سنوات على التخرج للدخول إلى الجامعات، وقال وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، خلال الجلسة الحوارية لـ«برنامج تنمية القدرات البشرية»، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، أمس، إن عملية التعليم ستكون متاحة للجميع مدى الحياة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وزير التعليم: برنامج تنمية القدرات البشرية سيعمل على سرعة التوظيف بعد التخرج

وأضاف آل شيخ، أن إحدى ركائز البرنامج هي إتاحة فرص التعلم المستمر مدى الحياة لكل سعودي، مشيرا إلى أن برنامج تنمية القدرات البشرية سيعمل على سرعة التوظيف بعد التخرج من الجامعة.

وأوضح وزير التعليم في السعودية، أن الاهتمام بالمواطن في برنامج تنمية القدرات البشرية سيكون من مراحل مبكرة، حيث يتم إعداده ليكون منافساً في سوق العمل محلياً وعالمياً.

واشار آل شيخ، إلى أن هناك 3 ركائز لهذا البرنامج: الأولى هي تطوير أساس مرن ومتين للجميع في أنظمة تنمية القدرات البشرية، والثانية إعداد المواطن لسوق العمل، والثالثة إتاحة فرص التعلم المستمر مدى الحياة لكل مواطن.

من جانبها، قالت صحيفة «سبق» السعودية، أمس الاثنين، إنه بمناسبة إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية من قبل ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة البرنامج الأمير محمد بن سلمان، أقيمت في مدينة الرياض جلسة حوارية حول تفاصيل وأهداف ومبادرات البرنامج الذي حمل عنوان «مواطن منافس عالميا»، والذي يعد أحد أهم برامج «رؤية المملكة 2030».

وعُقدت الجلسة بمشاركة عدد من أعضاء لجنة البرنامج، بينهم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد السبتي، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.