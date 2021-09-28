رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 20 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بأسيوط

كتب:

الوطن
01:56 م | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

شن قطاع الأمن العام حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وحائزي الأسلحة النارية وأطراف الخصومات الثأرية بدائرة مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

ضبط (20) قطع سلاح ناري (10 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش - 5 فرد محلي- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (15) متهما، وضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة (4) متهمين، إلى جانب تنفيذ (302) حكم قضائي متنوع.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 

اقرأ المزيد:

الداخلية: ضبط 156 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 61 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بالدقهلية

جهود «الداخلية» خلال أسبوع.. ضبط 397 مجرمًا وكشف غموض 68 حادثًا

الداخلية تطارد الخارجين عن القانون.. ضبط «كوكتيل مخدرات» و29 بلطجيًا

الداخلية تتمكن من تنفيذ 85610 أحكام قضائية متنوعة وضبط 201 سلاح ناري