ضبط 20 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وحائزي الأسلحة النارية وأطراف الخصومات الثأرية بدائرة مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

ضبط (20) قطع سلاح ناري (10 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش - 5 فرد محلي- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (15) متهما، وضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة (4) متهمين، إلى جانب تنفيذ (302) حكم قضائي متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.