مخرج ألباني: ميزانية «أسدان في الطريق» محدودة وأنهيت التصوير في 21 يوما

أبدى المخرج الألباني جونيد جورج، سعادته البالغة، لعرض فيلمه "أسدان في الطريق إلى البندقية"، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته السابعة والثلاثين.

وقال جونيد جورج في الندوة التي انطلقت بعد عرض فيلمه بمهرجان الإسكندرية، وأدارتها الكاتبة الصحفية مريم الجارحي، إن مشاركة الفيلم بمهرجان الإسكندرية هي الأولي له خارج ألبانيا، ومن المقرر عرضه في أحد المهرجانات التركية خلال الفترة المقبلة.

أول تجربة روائية طويلة للمخرج

وأوضح جورج أن فيلم أسدان في الطريق إلي البندقية، يعتبر أول أفلامه الروائية الطويلة، حيث أنه قدم المئات من الأفلام الوثائقية، بالإضافة لسبعة أفلام روائية قصيرة.

مراحل تحضير فيلم أسدان في الطريق إلى البندقية

كشف جورج عن الصعوبات التي واجهها في أولي أفلامه الروائية الطويلة، مشيرا إلى معاناته بسبب ميزانية الفيلم المحدودة، حيث أكد تخطيه لهذه العقبة باستغلال خبراته في العمل التليفزيوني لما يزيد على 10 أعوام، موضحا أنه مخرج يتحلى بالهدوء داخل موقع التصوير، ولذلك تمكن من إنجاز تصويره خلال 21 يوما.

وكشف جورج أنه بدأ التحضير لهذا الفيلم في شهر سبتمبر من العام الماضي، إلا أن جائحة كورونا وحالة الإغلاق التي فرضتها عدد من دول العالم، تسببت في تأخيره لما يزيد عن عام كامل، وفقا لكلامه.

انتصار كبير للسينما الألبانية

وأوضح جورج أن عرض فيلمين من ألبانيا ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية بمثابة انتصار كبير للسينما الألبانية، وخطوة كبري لتوصيل الفن والثقافة الألبانية لجمهور دول البحر المتوسط.