آمنة نصير : فيفي عبده حرة.. وكل شخص سوف يحاسب

ظهرت الفنانة فيفي عبده، مع الإعلامي نزار الفارسي، من خلال البرومو الخاص لحلقتها، المقرر إذاعتها يوم الجمعة المقبلة، ضمن برنامج «مع الفارس»، الذي يعرض على شاشة «الرشيد»، وخلال عرض البرومو وجه مقدم البرنامج سؤالا للفنانة الاستعراضية، مفاده: «هل تقبلين كتابة كلمة رقاصة على قبرك؟»، وهو ما أصاب فيفي عبده بحالة كبيرة من الدهشة والتعجب، حسبما ظهر خلال برومو الحلقة.

وفي هذا الصدد تواصل «الوطن»، مع آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة، والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بفرع جامعة الأزهر، لمعرفة هل هذا الكلام جائز أم لا؟.

آمنة نصير: فيفي عبده حسابها عند خالقها

وردت آمنة نصير، على هذا السؤال، قائلة إن كل شخص سوف يحاسب على ما يفعله ولديه الحرية الكافية، موضحة أن هذا السؤال توجه لها بحكم واقعه «فيفي عبده شخصية تعترف على حالها أنها راقصة، وستجد حسابها عند خالقها».

وأضافت «نصير» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الفنانة فيفي عبده قامت بالعمل في مجال لا يرضاه الله، قائلة: «سيحاسبها خالقها لأنها عملت دون أن يرضاه».

ويذكر أن برنامج «مع الفارس»، يقدمه الإعلامي نزار الفارسي، ويستضيف عن طريقه مجموعة كبيرة من الفنانين كل حلقة، ويجرى إذاعته عبر قناة الرشيد في تمام الساعة العاشرة مساء.

آخر ظهور إعلامي للفنانة فيفي عبده

حلت الفنانة فيفي عبده، ضيفه في برنامج «السيرة»، في موسمه الجديد، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، قبل أيام، والذي يُعرض على شاشة «دي ام سي»، كما كشفت من خلال هذا البرنامج العديد من الأسرار عن حياتها الخاصة، منذ فترة طفولتها، مرورًا بعلاقتها بوالدتها، حتى الآن.

فيفي عبده تتصدر محركات البحث في «جوجل»

وبعدما عُرضت هذه الحلقة، تصدرت محركات البحث في «جوجل»، وتفاعل معها العديد من الجمهور، وذلك جاء نتيجة تصريحاتها العديدة المثيرة للجدل، مثل قصة هروبها من المنزل، وغيرها من التصريحات الأخرى.