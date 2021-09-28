أعراض وطرق الوقاية من «السعار » في يومه العالمي

تزامنًا مع يوم السعار العالمي الموافق 28 سبتمبر من كل عام، أكدت الدكتورة الزهراء سليم، رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بالقاهرة، على خطورة هذا المرض على صحة الحيوان والإنسان، موضحًا على ضرورة تقديم التوعية الصحية عن مرض السعار المعروف بـ«داء الكلب»، فهو من الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، بالإضافة لكونه مرض فيروسي مميت يصيب الحيوانات البرية مثل الذئاب والثعلب والخفافيش، والحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط وأيضا كل المواشى وحيوانات المزرعة من الحمير والجمال والأغنام والبقر والخيول والتى منها ينتقل إلى الإنسان أو إلى حيوان آخر.

وأشارت الدكتورة زهراء إلى أنه فى بعض الأحيان تنتقل العدوى من الحيوان المصاب إلى الإنسان المختلط أو الطبيب البيطري الذي يفحص هذا الحيوان، موضحًا أن الكلاب هي مصدر العدوى الرئيسي بالنسبة للإنسان بنسبة 99%، وهذا الفيروس يهاجم الجهاز العصبي، ويؤدى إلى وفاة المصاب سواء حيوان أو إنسان.

وشددت فى تقريرها على أهمية اتباع طرق الوقاية من هذا الخطر وكيفية التعامل معها وطرق العدوى وهي:

- المرض ينتقل عن طريق لعاب الحيوان المصاب الذي يحوي الفيروس وينقله عن طريق العض أو الخدش أو تعرض الجروح والأغشية المخاطية للعاب الحيوان المصاب.

- فترة حضانة المرض من أيام إلى شهور، وتختلف حسب مكان العقر وكميته.

أعراض مرض السعار في الكلاب

- يميل الحيوان للعزلة والأماكن المظلمة، ويفقد شهيته ويبتعد عن صاحبه، وترتفع درجة حرارته 39,5- 40,5 ويعاني حساسية شديدة للأصوات ثم يبدأ فى ابتلاع أشياء غير مألوفة مثل الخشب والحجارة.

- يصاب الكلب بالقلق والهياج العصبي، وذلك بسبب وصول الفيروس إلى المخ ويستمر عدة أيام فى مهاجمة الأجسام المتحركة أمامه، ويعقر كل شىء يراه ولايقترب من الماء مطلقًا.

- تتعطل وظائف البلعوم والقفص الصدري فتصبح عملية البلع والتنفس مؤلمة.

- يتدلى الفك السفلى وتساقط اللعاب وشلل في باقى عضلات الجسم والحجاب الحاجز ولايتنفس ثم يموت.

أعراض مرض السعار في الإنسان

- ارتفاع درجة حرارة الجسم، وقشعريرة وشعور بالتعب وألم بالعضلات وشعور بالتوتر.

- حدوث تقلصات وانقباضات لعضلات التنفس، وذلك عند رؤية الماء ثم الهياج، وأخيرًا التشنجات ثم الشلل والغيبوبة.

الإجراءات اللازمة عند التعرض للعقر من كلب أو قط

- سرعة غسل مكان العض أو الخدش جيدًا بالماء والصابون لمدة 10 دقائق، ثم بمادة مطهرة مثل اليود أو الكحول (يترك الجرح مفتوحًا وعدم خياطة الجرح).

- التوجه إلى أقرب مستشفي أو مركز طبي لأخذ التطعيم وحقنة التيتانوس للجرح.

- أخذ جرعات اللقاح الواقي 5 جرعات.

- إعطاء المصل المضاد حول مكان العقر، ويجب أن يجرى ذلك بشكل سريع خلال 6 ساعات الأولى من تعرضك للعض، لإيقاف العدوى بمرض السعار والوقاية من الإصابة.

- سرعة الإبلاغ عن حالة العض، ويجرى عزل الحيوان المصاب ( العاقر) بمكان آمن ليكون تحت الملاحظة 15 يومًا.

إرشادات عامة عند الإصابة بعقر الكلاب

- المواشي التي تتعرض للعقر يجب أن تذبح قبل مرور 3 أيام من وقت العقر، ويجرى إعدام العضو المصاب والأعصاب المحيطة به، والجهاز العصبي المركزي كله (المخ والنخاع الشوكى).

- إذا ظهرت الأعراض على الحيوان بعد العقر خلال فترة الملاحظة تعدم بالكامل.

- في حال مهاجمة حيوان عاقر لمزرعة بها قطيع حلال توضع جميع الأبقار تحت الملاحظة والحجر مع على الحليب جيدا أو بسترته، ويجب الحذر التام من وجود جروح بأيدى الحلابين.

- لو كان الحيوان منزلي مثل كلب الحراسة وتعرض للعقر يحجر ويراقب لو عاش أكثر من 10 أيام حتى 21 يوم يعتبر غير مصاب، ولو نفق يكون الحيوان مصاب ويترتب عليه إصابة «المعضوض» بالمرض.

- التحصين إجباريا وسنويا للحيوانات في المناطق المعرضة لهجمات الحيوانات المصابة بالمرض.

- في حالة الوقاية لا تحصن الحيوانات المريضة أوالمجهدة.

- لا تدخل أي حيوانات قادمة من الخارج إلا بموجب الشهادة الصحية البيطرية الدالة على الخلو من المرض والتحصين ضده.

- يجب تطعيم كل الحيوانات الأليفة في المنزل ضد مرض السعار عند عمر 3-6 شهور ويعاد سنويا.

- استخدام قيد أو كمامة للحيوانات خاصة في الأماكن العامة.

- يجب أن يكون الكلب مسجل ومرخص ومحصن ومكمم مع المربي للحفاظ على سلامة الحيوان والإنسان، ويجب الإبلاغ عن أي حيوان مصاب.