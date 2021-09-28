تفاصيل تحرير تاجر ماشية بكرداسة من 6 خاطفين انتحلوا صفة رجال شرطة

كشف قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، غموض اختطاف تاجر ماشية من مسكنه بكرداسة، وتبين أنه عاطل انتحل صفة ضابط، وقاد 5 آخرين منتحلين صفة رجال شرطة، وداهم منزل المجني عليه، وقام باختطافه بسبب خلافات مالية بينهما، حيث قام المتهمون بمداهمة مسكن المجني عليه، واختطافه في أتوبيس ونقله إلى منزل مهجور في قرية بالشرقية.

بلاغ من تاجر ماشية

وذكرت التحريات، أن مركز كرداسة بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا من تاجر ماشية، مقيم بدائرة المركز، يفيد بقيام مجهولين يستقلون أوتوبيسا خاصا بأرقام تتبع محافظة القليوبية، وقاموا باصطحاب شقيقه، تاجر ماشية، من مسكنه الكائن بالقرية، مُدعين أنهم من رجال الأمن، واتهامه لعاطل مقيم بالقليوبية وله إقامة بمحافظة أسيوط بفعل ذلك، لخلافات مالية بين الأخير وشقيقه (المجني عليه).

وأسفرت جهود فريق البحث المشكلة، برئاسة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن أن وراء ارتكاب الواقعة، العاطل المبلغ عنه، بالاشتراك مع شقيقه العاطل وأربعة آخرين (سائق وعاطل وعاملين)، مقيمين بالقليوبية.

استهداف المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم بعدة مأموريات، برئاسة قطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع مديريتي أمن القليوبية وأسيوط، أسفر ذلك عن تخليهم عن المجني عليه وباستكمال ملاحقتهم.

وتمكن الأمن العام، من ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، قيادة الثالث، وبحوزة الخامس فرد محلي وعدد من الطلقات، وبمواجهتهم قرر الأول بوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه، فاتفق مع شقيقه على الاستعانة بباقي المتهمين على ارتكاب الواقعة مقابل مبلغ مالي لكل منهم، حيث اصطحبوه واحتجزوه بمنطقة مهجورة بمدينة بلبيس بالشرقية، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة (قام بتمزيقها أثناء ملاحقته) وأيد ذلك باقي المتهمين والمجني عليه.