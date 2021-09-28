5 حالات تتيح للطلاب التقدم مباشرة للجامعات الخاصة «من غير تنسيق»

أسدلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات الخاصة، اليوم، الستار عن تنسيق القبول بكليات الجامعات الخاصة الموجودة في محافظات القاهرة الكبرى والأقاليم، بإعلان نتيجة تنسيق القبول للمرحلة الثانية 2021 للجامعات الخاصة، وبدء إجراء قبول أوراق الطلاب وسداد المصروفات الخاصة بالالتحاق خلال مدة زمنية لا تزيد عن 5 أيام، وفي السياق ذاته أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات استقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق من خلال التقديم المباشر للكليات، وفقا لعدد من القواعد المنظمة للعمل في هذا الشأن.

حالات للالتحاق بالجامعات الخاصة دون موقع التنسيق الإلكتروني

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات الخاصة، عن بعض الحالات التي يجوز للطلاب التقدم مباشرة للالتحاق بالجامعات الخاصة، دون التسجيل على موقع التنسيق، وتتمثل في 5 حالات فقط وهي:

الحالة الأولى:

الطلاب الذين تقدموا للالتحاق من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021

الحالة الثانية :

الطلاب الذين استنفدوا رغبات تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، ولم تأتيهم الرغبة الثانية في اختياراتهم.

الحالة الثالثة:

الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2020، و لم يتم ترشيحهم وقبولهم بالكليات وفقا للحد الأدنى للقبول بالكليات في عام تخرج الثانوية العامة.

الحالة الرابعة:

الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية العامة العربية والأجنبية ولم يتقدموا للالتحاق عبر الموقع، خاصة بعد انخفاض الحد الأدنى للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة.

الحالة الخامسة:

الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية 2021، يمكن تقدمهم للجامعات الخاصة مباشرة.

التقدم سيكون على الأماكن الشاغرة بالكليات

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التقدم للجامعات الخاصة سيكون على الأماكن الشاغرة للالتحاق بالكليات، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بضرورة ارتداء الكمامة.