معلومات عن شروتي شارما بطلة «العدو الحبيب»: خطفت الأنظار مع «أبرار قاضي»

بعد نجاح شروتي شارما بمسلسل «العدو الحبيب»، عرضت قناة إم بي سي مسلسلها الجديد المعروف بالهندية باسم «ملح الحب»، والنسخة المدبلجة تحمل اسم «على قيد الحياة».

عرفت شروتي شارما بعد عرض مسلسل «العدو الحبيب»

عرفت شروتي شارما بالوطن العربي بعد عرض مسلسلها الشهير «العدو الحبيب»، على قناة إم بي سي موخرا، وحظيت شروتي التي عرفت باسم «داناك» بشعبية كبيرة، وأحبها الجمهور مع شريكها بالعمل «أبرار قاضي» الذي عرف باسم «راجو» بالوطن العربي، وكانت القصة شيقة، وغريبة إلى حد ما لوجود قصة حب بين لص وضابطة شرطة، تبدأ علاقتهما بالعداء وتنتهي بالحب والزواج والعشق الى حد الجنون.

«على قيد الحياة» أول بطولة لـ شروتي شارما

1- شروتي شارما لم تكن قصة الحب بينها وبين راجو من واقع الخيال بل بينهما قصة حب قوية للغاية، بالرغم من اختلاف الديانة بينهم فهو يحمل الديانة الإسلامية وهي تنتمي للديانة الهندوسية، ويشاع أن العلاقة الغرامية بينهم انتهت بسبب الغيرة بعد بدء تصويرها المسلسل الذي يعرض حاليا على قناة إم بي سي «على قيد الحياة».

2- بالرغم من أن مسلسل «على قيد الحياة» أول بطولة مطلقة لشروتي إلا أنه تسبب لها بالعديد من المشاكل بحياتها، ويقول البعض إنها أصيبت ببعض الغرور، خاصة بعد نجاح العمل بالهند ومواقع الترجمة.

3- تحمل شروتي شارما بعض الشبه من الممثلة المصرية رانيا يوسف، خاصة بنفس جرأتها بالملابس.

4- حصلت على ملكة جمال الهند بعام 2002، بعد مشاركتها بالعديد من مسابقات الجمال، وكانت من أولى اهتمامتها الأزياء ومسابقات ملكات الجمال.

5- شروتي شارما مزاجية للغاية ولم يكن غريبا عليها لأنها تنتمي إلى برج السرطان ويعرف عن هذا البرج أنه درامي وعاطفي للغاية، ومن قبل أغلقت حسابها بالرغم من شهرتها ونجاحها، ولم تكتف بذلك بل حذفت جميع أصدقائها من بينهم أبرار قاضي وكانت بينهما قصة حب قوية حينها، ولكن حبه انتصر وأعادها مرة أخرى إلى حماسها ودفع بها للأمام مرة أخرى، لذا يحزن الجميع لشائعات انفصالهما.

6- بالرغم من أنها تتبع الديانة الهندوسية، إلا أنها كانت تلتحق بكلية تنتمي للمسيحية مثل مدارس الراهبات في مصر، تحمل اسم كلية يسوع وماري.

7- شاركت بفيديو كليب مع المخرج الشهير ومصمم الرقصات الهندية «ريمو ديسوزا»، بأغنية main hu tera، وحصد الكليب على ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة.