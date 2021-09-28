مصدر بـ«الموسيقيين»: الكارنيهات المتداولة لمطربين غير معروفين «مضروبة»

نفى مصدر بنقابة المهن الموسيقية، حقيقة إصدار كارنيهات خاصة لمطربي المهرجانات والراب، مشيرا إلى أن الكارنيهات المتداولة على صفحات فيسبوك، غير صحيحة ومصدرها حساب ساخر، يهاجم النقابة.

نقابة الموسيقيين: موقفنا صارم تجاه المتعدين على قراراتنا

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن أغلبية جماهير الرابر تهاجم النقابة، بسبب موقفهم الحاد والصارم تجاه أي مطرب يخرج عن قوانين النقابة التي وضعت بعدم قيام أي مطرب بالغناء بدون فرقة موسيقية مؤلفة من 8 موسيقيين.

الموسيقيين تناقش أزمة الرابر

وأكد المصدر، أن النقابة بصدد الجلوس من أجل مناقشة أزمات مطربي الرابر، لكن حتى يجري الجلوس، لا بد من احترام النقابة وقراراتها، والالتزام بالفرقة الموسيقية المكونة من 8 عازفين.

يذكر أن حسابات ساخرة، كانت نشرت صور لكارنيهات عضوية نقابة الموسيقيين لعدد من مطربي الرابر، مدونين عليها كلمات مثل «مكنة كلام وفولكيز وكلامنجي» كشعب من شعب النقابة.

وكانت النقابة، منعت التعامل مع عدد من مطربي، ومؤدي المهرجان، وذلك بسبب عدم قيدهم في النقابة، وعدم حصولهم علي تصاريح العمل، وجاء نص القرار كالتالي: «قررت نقابة المهن الموسيقية، بمنع التعامل مع كل من عفروتو، ومروان موسى، وريشة، وكوستة، وسمارة، وفرقة الصواريخ، ومحمود معتمد، ودبل، وزوكش، وكزبرة، و حنجرة»، لأنهم غير مقيدين وغير حاصلين على تصريح بالعمل، وليسوا أعضاء بالنقابة، وغير مصرح لهم بالعمل، لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة، واجتياز الاختبارات الخاصة بالنقابة.

وأصدرت من قبل النقابة عدة قرارات، منها قرار منع الغناء بفلاشة، بالإضافة إلى أنها قررت إلغاء تصريح الغناء الخاص بمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب الإساءة لأعضاء النقابة من الإيقاعيين