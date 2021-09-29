حجاب «حلا» وإصابات كورونا أبرز أحداث الوسط الفني والإعلامي في 24 ساعة

شهد الوسط الفني والإعلامي، خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الأحداث التي شغلت السوشيال ميديا، ونستعرض خلال السطور التالية أهم هذه الأحداث..

حجاب حلا شيحة

فاجأت حلا شيحة جمهورها بعودتها مرة أخرى لارتداء الحجاب، حيث نشرت حلا شيحة منذ ساعات قليلة، صورة لها بالحجاب على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: «مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي الحمد لله».

لتجد حلا بهذا القرار دعما كبيرا من الوسط الفني والإعلامي، حيث قالت الإعلامية دعاء فاروق «جميلة يا حلا»، وكتبت الفنانة أروى جودة قائلة: «ربنا يسعد قلبك وروحك دائمًا يا رب»، كما علقت الفنانة عبير صبري قائلة: «ربنا يسعد قلبك»، وعلقت شقيقتها هنا شيحة قائلة: «حبيبتي يا أجمل قلب».

وقالت الإعلامية ريهام سعيد على صورة حلا بالحجاب، «ربنا يسعدك ويثبتك»، وكتبت الفنانة جومانا مراد قائلة: «حبيبتي ربنا يسعد قلبك»، وعلقت الفنانة هنا الزاهد قائلة: «ربنا يسعدك يا أطيب قلب».

كما علق الفنان محمد لطفي قائلًا: «ربنا يسعدك»، وقالت الإعلامية سالي شاهين «قمر ما شاء الله»، كما علقت المطربة أمينة قائلة «ربنا يريح بالك وقلبك واللي انتي حاسة وراضية نفسك فيه اعمليه حبيبتي»، وعلقت الفنانة درة قائلة: «جميلة يا حلا».

إصابة حمدي الميرغني بفيروس كورونا

كما أعلن الفنان حمدي الميرغني عبر صفحته بموقع الفيديوهات والصور بـ«إنستجرام»، إصابته بفيروس كورونا قائلا: «الحمد لله والفضل لله أنا بخير وأسرتي بخير، وبالفعل جرى إصابتي بفيروس كورونا منذ عدة أيام، وما زلت خاضع وملتزم بالحجر المنزلي، ومتابعة بروتوكول العلاج مع دكتور مختص، أنا وإسراء».

واختتم: «شكرا لكل من حاول الاتصال أو إرسال رسالة للاطمئنان، لكني أعتذر عن عدم الرد على أغلب الاتصالات والرسائل، بسبب كثرتها، وأرجو منكم الدعاء، والحمد لله على ما أصابنا».

إصابة الإعلامي محمد شردي بفيروس كورونا

كما أعلن الإعلامي محمد مصطفى شردي، في نفس اليوم، إصابته بفيروس كورونا، رغم حصوله على الجرعة الثانية من لقاح أسترازينكا الأسبوع الماضي.

وقال «شردي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمة الإعلامية لبنى عسل، «أخضع للعزل الطبي في الفندق بالأردن، أنه لا يعاني من أعراض قوية، وهو في العزل منذ ثلاثة أيام، واليوم هو الرابع، وكل زملائه يتصلون للاطمئنان عليه»، مشيرا إلى أنه يتلقى كمية دعم كبيرة من المصريين والسفارة المصرية في الأردن.