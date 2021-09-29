تحقيق التكامل بين الفاتورة الإلكترونية والدفع الإلكتروني (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تحقيق التكامل بين منظومتي الفاتورة الإلكترونية والدفع الإلكتروني»، وتنفيذا للتكليف الرئاسي بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة يتم التوسع في الحلول التكنولوجية، لتطوير وميكنة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومتي الإيرادات والمصروفات.

إرساء دعائم الانضباط المالي وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة من خلال التكنولوجيا

وأوضح التقرير، أنّ الحلول التكنولوجية تسهم أيضا في إرساء دعائم الانضباط المالي، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، على نحو يساعد في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، ويجري التكامل والربط بين منظومتي الفاتورة الإلكترونية والدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز جهود تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على مجتمع الأعمال الهادفة إلى تحفيز الاستثمار.

وزارة المالية دعت الشركات لتوفيق أوضاعهم بالتسجيل في «الفاتورة الإلكترونية»

وتابع التقرير، أنّه يُحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال العام، التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، إلا المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، ولذلك دعت وزارة المالية الشركات لتوفيق أوضاعهم من خلال التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

البورصة السلعية المصرية.. آلية جديدة لضبط منظومة التجارة الداخلية

كما عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «البورصة السلعية المصرية.. آلية جديدة لضبط منظومة التجارة الداخلية»، حيث ظل ملف التجارة الداخلية يعاني من العشوائية على مدار العديد من السنوات، حتى نجحت الحكومة في تطوير المنظومة بإنشاء العديد من المناطق اللوجستية والمراكز التجارية الكبرى، لتقليل حلقات تداول السلع وتوفيرها في المحافظات المختلفة للمواطنين.

انخفاض تكاليف النقل وانخفاض السعر النهائي للمنتج

وتابع التقرير: «الأمر الذي أدى إلى انخفاض تكاليف النقل، وبالتالي انخفاض السعر النهائي للمنتج، ومن ضمن أدوات الدولة المصرية لضبط منظومة التجارة الداخلية، تأسيس البورصة السلعية لأول مرة في مصر، بهدف تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلا يد المستهلك، ويستطيع البائع أو المزارع أو التاجر أو المنتج إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتحاة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات».