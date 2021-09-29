قراران جمهوريان بتخصيص أراضٍ مملوكة للدولة لـ«مشروعات خدمية»

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرارين رقمي 425 و426 لسنة 2021، حيث نصّ القرار الأول على تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامهما في بعض المشاريع، لصالح وزارة الكهرباء.

وتضمن القرار الثاني، بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنا.