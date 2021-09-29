«أسوشيتدبرس»: زيارة مستشار بايدن لمصر يؤكد دورها في استقرار المنطقة

قالت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية، إن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الامريكي جو بايدن سيصل القاهرة اليوم لإجراء محادثات مع الحكومة المصرية حول التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وحركة حماس.

وتابعت الوكالة الأمريكية في تقريرها، بأن إدارة بايدن تعتمد بشدة على مصر التي لعبت دور الوسيط منذ فترة بين إسرائيل وحماس، للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ونقل التقرير عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن إن «سوليفان» يعتزم متابعة المحادثات المصرية خلال اجتماع مع نظيره الإسرائيلي إيال هولاتا الأسبوع المقبل في واشنطن.

مستشارو بايدن أشادوا بوساطة مصر لوقف إطلاق النار في غزة

وأوضح التقرير أن مستشاري بايدن أشادوا بمصر لوساطتها لوقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس، والتي استمرت 11 يومًا، مشيرًا إلى أن «سوليفان» كان قد خطط بالفعل لزيارة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لإجراء بعض المحادثات بشأن التوترات في المنطقة.

تصاعد التوتر في المنطقة مؤخرا

وأشار التقرير إلى أن المنطقة شهدت مؤخرا تصاعدا في القتال في الأسابيع الأخيرة، مع تأجيج التوترات بسبب بناء المستوطنات الإسرائيلية وتزايد نشاط النشطاء في شمال الضفة الغربية، خاصة بعد تنفيذ القوات الإسرائيلية سلسلة من المداهمات ضدهم فجر الأحد الماضي، ما أدى إلى اندلاع معارك بالأسلحة النارية أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة.

ونقل موقع «اكسيوس» عن مسؤول أمريكي كبير، أن جاك سوليفان، قبيل وصوله للقاهرة كان قد التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن، وتخفيف التوترات الإقليمية مع إيران، وعقد الاجتماع في مدينة «نيوم» المخطط لها على ساحل البحر الأحمر، والتي يسعى ولي العهد السعودي إلى تطويرها بتكلفة 500 مليار دولار أمريكي.

وترجع أهمية تلك الزيارة إلى أنها الأولى لسوليفان إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه في يناير الماضي، وهو أكبر مسؤول أمريكي يزور المنطقة منذ بداية عهد إدارة بايدن.