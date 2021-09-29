الجيزة تستقبل العام الدراسى بـ71 مدرسة جديدة

تستقبل محافظة الجيزة العام الدراسي الجديد بدخول 71 مدرسة جديدة للخدمة، وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المدارس الجديدة تبلغ تكلفتها 660 مليون جنيه بإجمالي 1724 فصلاً دراسياً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

41 مدرسة إنشاء جديد ستدخل الخدمة بتكلفة تقديرية 490 مليون جنيه

وأضاف المحافظ في بيان صحفي، اليوم، أن 41 مدرسة إنشاء جديد ستدخل الخدمة بتكلفة تقديرية 490 مليون جنيه بإجمالي 1182 فصلا دراسياً، فضلا عن 26 مدرسة توسعات جديدة تم دخولها الخدمة بتكلفة تقديرية 129 مليون جنيه بإجمالي 501 فصل بالإضافة إلى 4 مدارس إحلال كلي وجزئي وتعلية بتكلفة تقديرية 41 مليون جنيه بإجمالى 41 فصلا دراسيا.

وأوضح المحافظ تنفيذ كافة التجهيزات التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس، مؤكداً توفير المناخ الملائم للطلاب وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بالمدارس من دورات للمياه والنوافذ والإنارة والأسوار والبوابات والإلتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من إرتداء الكمامات وتحقيق التباعد ومنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع أي مخلفات أولاً بأول .

رفع كفاءة المنظومة التعليمية بالقرى

وأشار «راشد»، أن العام الدراسي سيشهد لأول مرة دخول 31 مدرسة إنشاء جديد وتوسعات بقرى مراكز المحافظة في إطار سعي الدولة نحو رفع كفاءة المنظومة التعليمية بالقرى.

وقال المحافظ إن المدارس ستساهم فى تقليل الكثافات الطلابية بالفصول مؤكداً حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدنى لتوفير أراضي لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول إضافة إلى مساهمة المجتمع المدني في بناء وتجهيز المدارس مشدداً على رئيس هيئة الابنية التعليمية بالتأكد من توصيل المرافق للمدارس وتجهيزها بالأثاث اللازم قبل بدء العام الدراسى الجديد .