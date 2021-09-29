سقوط مقاولين هاربين في حلوان.. الأول عليه 18 مليون جنيه غرامات والثاني 97 سنة سجن

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان التابعة لـ وزارة الداخلية مقاول، مقيم في المعصرة، مطلوب التنفيذ عليه في 66 حكم حبس في قضايا «مباني»، بإجمالي حبس 34 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت 18 مليون جنيه.

الهاربان تمّ القبض عليهما في المعصرة و15 مايو

كما تمكّنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مكتب مقاولات، مقيم بمحافظة الجيزة محكوم عليه في 69 حكمًا قضائيًا بقضايا «شيكات، تبديد» بإجمالي حبس أكثر من 97 سنة، وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرّا بها، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.