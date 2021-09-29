مطبات في حياة أروى جودة.. دخلت في نوبة اكتئاب بعد فشل فيلمها الأول

تصدر اسم الفنانة أروى جودة محركات البحث على «جوجل» خلال الساعات الماضية، بعدما حلت ضيفة في برنامج «كلمة أخيرة»، والتي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على شاشة «أون»، حيث كشفت تفاصيل كثيرة عن حياتها.

وفي السطور تستعرض «الوطن»، أصعب موقف في حياة أروى جودة، وكيف كانت أول تجربة سينمائية لها.

أروى جودة: حضرت دفن جدي وعدت للتصوير

روت الفنانة أروى جودة عن أصعب موقف مرت به أثناء التمثيل، قائلة: «التصوير يمتد لساعات طويلة، ويجب أن تفصلي بين حياتك ومشاكلك الشخصية وبين التصوير، وجدي توفاه الله أثناء تصوير مسلسل (العهد)، وكان اليوم التالي لدي تصوير في الفيوم، وتحدثت مع الإنتاج حتى يقوموا بتأجيل التصوير يوم، ولكن كان كل الذي باستطاعتهم أنهم أجلوا التصوير لمدة ساعتين فقط، وهو ما جعلني أحضر الدفنة، وعدت للتصوير مرة أخرى».

«جودة» تتحدث عن سبب دخولها لمجال التمثيل

وأوضحت «جودة» خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، سبب دخولها عالم التمثيل وتركها لعملها كـ«مودل»، قائلة: «شعرت أن التمثيل أفضل بكثير، لأن الممثل في استطاعته أن يعبر عن مشاعره، فيعطي عمق أكثر، وأكون سعيدة عندما أجسد العديد من الشخصيات غير المعروفة بالنسبة لي، ولم أصادفها يوماً، وبالتالي التمثيل يعلم الشخص كيف يتقبل الحياة»، مشيرة إلى أنها أحياناً تقرأ سيناريو، تجد به حلا لمشكلة لديها، أو مشكلة قريبة منها، أو سمعتها من قبل.

وكشفت أروى جودة أنها في البداية كانت تكره التمثيل، لأنها كانت تعتقد أن الممثلين يكذبون فقط، حتى استوعبت الفكرة، قائلة: «عندما استوعبت فكرة التمثيل، أدركت أن كلما كان الممثل صادقا، استطاع أن يكون قريباً من الجمهور».

جودة تتحدث عن فيلمي «منتهى اللذة» و«على جنب يا أسطى»

وتحدثت أروى جودة عن أول عمل لها في مجال السينما كان من خلال فيلم «منتهى اللذة»، قائلة: «نهاد رمزي كانت تنتج أول فيلم لها، بينما أنا في نفس الوقت كنت حاصلة على جائزة أفضل عارضة أزياء في تركيا، وتحدثت معي لكي أشارك في فيلمها، وبالفعل قمت بتصوير 3 مشاهد».

ولفتت إلى أن نهاد رمزي تحدثت معها مرة أخرى، وطلبتها للعمل في فيلم من إخراج مخرج أجنبي، جاء إلى مصر لكي يخرج فيلم، ولكن هذا الفيلم فشل، قائلة «لأنها كانت أول تجربة حقيقية بالنسبة لي دخلت في نوبة اكتئاب، وظللت في المنزل، حتى تحدث معي أشرف عبد الباقي، وشاركت في فيلم (على جنب يا أسطى)، بدور نور».