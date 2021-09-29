إصابة 14 عاملا في انقلاب «ميكروباص» بالدقهلية

أُصيب 14 عاملا اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «رافد جمصة- المنصورة» الدولي، حال توجههم إلى عملهم بأحد مصانع المنطقة الصناعية بمنطقة جمصة الصناعية، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت مباحث بلقاس إلى مكان الحادث لبيان أسبابه وتحرير المحضر اللازم.

انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق جمصة

وورد بلاغا لمأمور مركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق رافد «جمصة- المنصورة» الدولي، ووجود مصابين، بالقرب من قرية دميانة، حال توجه العمال للعمل بالمنطقة الصناعية بجمصة.

وانتقل ضباط مباحث مركز بلقاس وشرطة المرور ورئاسة مركز ومدينة بلقاس إلى مكان الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف 14 مصابا إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس للعلاج

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص رقم «د ط و1425» على طريق جمصة بالقرب من قرية دميانة، وتم فتح الطريق ورفع أثار الحادث.

وأكد مصدر طبي أن الإصابات تنوعت بين كدمات وجروح وكسور، وتم التعامل مع جميع المصابين في استقبال المستشفى واتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجهم وجاري متابعة الحالات في المستشفى ووضعها تحت الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.