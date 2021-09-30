حظك اليوم برج الحمل الخميس 30-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحمل بسرعة غضبهم عندما يتم إهمال مشاعرهم والتقليل منها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

اليوم ينصحك الفلك بالنظر للمستقبل وعدم الالتفات للماضي، وتجنب الصدام مع من حولك.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في مربع برجك يدفعك للتركيز على إصلاح أمور وعليك أن تتحمل مسئولياتك عن طيب خاطر، ولا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل فيكتوريا بيكهام، ويوافق تاريخ ميلادها 17 أبريل.