النيابة تأمر بتفريغ كاميرات شارع بملوي لوفاة حلاق فجأة أثناء مشادة

قررت النيابة العامة بملوي، في محافظة المنيا، في التحقيقات التي جرت بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، مساء اليوم الأربعاء، التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية في شارع «الشيخ إبراهيم» التجاري، وذلك بعد وفاة حلاق، أثناء سيره بالشارع، عقب دقائق قليلة من مشادة كلامية وقعت بينه وتاجر بنفس الشارع، بسبب لعب الأطفال، وذلك لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة هل تعرض المتوفي لأي إعتداء من أخرين أم لا.

كما قررت النيابة العامة استعجال تحريات وحدة مباحث قسم شرطة ملوي حول ظروف وملابسات المشادة التي وقعت بالشارع، وانتهت بسقوط الحلاق مغشياً عليه، حيث جرى نقله إلى المستشفي العام جثة هامدة، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة بالقرب من صالون حلاقه مملوك له بنفس الشارع.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً من قسم شرطة ملوي بورود بلاغ من المستشفى العام، بوصول المدعو «أحمد ح.»، 52 سنة، صاحب صالون حلاقة، ومقيم بندر ملوي، جثة هامدة وبه أثار ارتطام بالرأس.

انتقلت أجهزة البحث الجنائي إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن المتوفي صاحب صالون حلاقة، وقد اعتاد مجموعة من الأطفال لعب الكرة أمام محل الحلاقة الخاص به، فقام بتحذيرهم أكثر من مرة، وطلب منهم الابتعاد واللعب بعيداً عن محل الحلاقة، وفي يوم الواقعة، قام الحلاق المتوفي بالذهاب إلى جاره، صاحب محل للملابس الجاهزة، يُدعى «م. م.»، 39 سنة، معاتباً إياه على تكرار قيام أولاده باللعب أمام محل الحلاقة ومعاكسته بإلقاء أكياس المياه عليه، وتطور العتاب إلى مشادة كلامية بينهما، ثم غادر الحلاق محل التاجر، وبعد خطوات سقط على الأرض، مما أدى إلى ارتطام رأسه بالأرض، وتبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وباستدعاء التاجر لسماع بأقواله، أكد أنه لم يقم بالاعتداء على جاره الحلاق المتوفي، وأن ما حدث بينهما لا يتعدى حدود المشادة الكلامية والعتاب، بينما اتهم شقيق المتوفي التاجر بالتعدي على شقيقه محدثاً إصابته التي تسببت في الوفاة، وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، وتفريغ تسجيلاتها، لبيان ظروف وملابسات وفاة الحلاق بصورة مفاجئة.