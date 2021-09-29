أغنية موديل باريس تتصدر تريند «يوتيوب» قبل 24 ساعة من طرحها

تصدرت أغنية موديل باريس، لـ سيف مجدي وعمر كروان، تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على طرحها، حيث حققت نحو 400 ألف مشاهدة حتى الآن.

أغنية موديل باريس، من غناء سيف مجدي وعمر كروان، في ثاني تعاون بينهما، وهي من كلمات كريم كالوشا، وتوزيع وليد العطار، والفيديو كليب من إخراج أشرف رمضان.

وتقول كلمات أغنية موديل باريس، لـ سيف مجدي وعمر كروان:

بصي هنا أنتِ أنا

أنتِ سحاب فوق نجم الليل

ايه ده في كده حضن الشتاء

لؤلؤ في عود ملفوف وخطير

جرحي إختفى ما أنتِ الدفى

لايقه في كل الاستيلات

كده بي الشفا نوركوا اطفى

جتلي الطبيعي يا افيكتات

لما البطل يلعب

كلها تاخد جنب

لا هتاكل ولا تشرب

الي هتقف قصدها

فستناك الاحمر

خلى القلب ادمر

يا صاروخ ومتعمر

اشيك بنت في بلدها

اهدوا بقي دي المطرقه

هاتيجوا انتم جنبها فين

ولا قبلها ولا بعدها

ولا غيرها حد بيملى العين

الوسط ريس ياموديل باريس

يابطه وفي نفسك هيئه

يا مسكنة للأدمنة

مش عايز اشوفك مضايقه

يا فورمه مرسومه

حلوة ومهضومة

غيرانة محرومة

اللي تنفسن عليكي

بصيلي يا قطه

منك هاكل حته

حطيتك في البوستر

وعملت منشن ليكي

عندك ثبات خاطفه الشاشات

علي وضعك انتي وفي مكانك

دا الملكيات رافعين حالات

بيحكوا فيه عن جمالك

عينك دي موج مش عايز افوق

اصدار واحد ومجاش منها

وياكي اروق عشان انتي فوق

انسوا ان حد يجي مكنها

دي شقيه مقطقطه

شيك اوي متظبه

خلتني في لغبطه

دي ملت كل الفرغات

يا نجمة السهره

عايزك علي فكره

ما انا مش هاجي بكرا

انا فرصه بمليارات

داخل علي طول كاسح

ايوا فيكم ماسح

الكل يتاخر

وتأتي أغنية موديل باريس، ثاني تعاون لـ سيف مجدي وعمر كروان، بعد أغنية يا سبايسي، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، حيث حققت أكثر من 15 مليون مشاهدة.