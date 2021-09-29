كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي «CIF» الدورة الـ54.. يبدأ غدا

تنطلق غدًا الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري، الدورة الـ54 لـ معرض القاهرة الدولي، ويستمر حتى يوم 8 أكتوبر المقبل، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بمشاركة عدد كبير من كبرى الشركات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي، وفقًا للصفحة الرسمية للمعرض على النحو التالي:

معلومات عن معرض القاهرة الدولي

يقام معرض القاهرة الدولي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر أمام مسجد آل رشدان، بجوار الاستاد، على أن يكون الدخول مجانًا للجمهور من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً، أما العارضين فيكون الدخول من الساعة 9 صباحًا.

لوكيشن المعرض:

يضم المعرض أكبر الأسماء التجارية من مختلف القطاعات الإنتاجية التي تشمل القطاعات الغذائية والملابس والمفروشات والأجهزة الكهربائية والأثاث والمصنوعات الجلدية والمراتب والكيماويات، التي تحرص على تقديم أجود المنتجات بأقل الأسعار، خاصة وأنّ المعرض يتواكب هذا العام مع بداية العام الدراسي الجديد وبداية موسم فصل الشتاء.

مناطق العرض في معرض القاهرة الدولي

خدمات وتسهيلات مقدمة لزوار معرض القاهرة الدولي

- منطقة تضم 8 مطاعم بحديقة أوزوريس.

- مطعمان أمام الصالات.

- مطعمان داخل الصالات.

- منطقة جمركية للمعارض الأجنبية خلال المعرض.

- مركز المعلومات.

- مناطق وقوف السيارات.

- حافلات من مترو الأنفاق إلى المعرض.

- منطقة المسرح والأطفال بحديقة أوزوريس.

أهم القطاعات المشاركة في معرض القاهرة الدولي

أولًا: الدول المشاركة:

1. سريلانكا.

2. العراق.

3. فيتنام «ندوة».

4. أندونسيا.

5. ضياء الدروب (السعودية).

6. السودان.

ثانيًا: الجهات الحكومية:

1. القابضة للصناعات الكيماوية.

2. القابضة للصناعات الغذائية.

3. جهاز المشروعات الصغيرة.

4. الاتحاد التعاوني الإنتاجي.

ثالثًا: قطاع الصناعات الهندسية (الأجهزة الكهربائية):

1.هوم تك «أجهزة منزلية – مبردات مياه – فلاتر».

2. الإنتاج الحربي «أدوات منزلية».

3. زهران جروب سيب «أجهزة منزلية صغيرة».

4. الزوكي «أجهزة كهربائية – أدوات منزلية».

5. نيو سمر كول «استيراد وتصدير أجهزة تكييف»

6. ألفا للتكييف «أجهزة تكييف».

رابعًا: القطاع الغذائي:

1. سويفاكس للحلويات «كريمة – شوكلاتة مطبخ».

2. الكابتن للزيوت الطبيعية «زيوت طبيعية - مستحضرات تجميل طبيعية».

3. الشركة الوطنية للثروة السمكية «استيراد وتصدير جميع أنواع الأسماك».

4. الطحان «تمور».

5. كوفرتينا «بسكويت».

6. مناحل البركة «جميع أنواع الزيوت - عسل».

7. سايلو فوودز «منتجات غذائية».

8. الصالحية «منتجات غذائية».

9. الموند للاستيراد والتصدير «مواد غذائية».

خامسًا: قطاع المراتب والمفروشات:

1. الإيمان للغزل والنسيج «مفروشات».

2. البيت لصناعة المفروشات «مفروشات»

3. ريتش هوم «مفروشات».

4. استبرق للمفروشات (البخاري) «مفروشات».

5. بيد يانسن «مراتب».

6. رامي كمال شعلان «مفروشات».

7. ديدا تكستايل «مفروشات».

8. مؤسسة الفراعنة «منتجات أخميم»

9. جيرمان بد «مراتب».

10. سوفت للمفروشات «مفروشات».

سادسًا: قطاع الملابس الجاهزة:

1. قطونيل «ملابس قطنية».

2. التوبة للملابس الجاهزة «ملابس».

3. مصنع أحمد حسين «ملابس».

4. شيرتكس «ملابس».

5. دايس «ملابس قطنية».

6. الإمبراطور «ملابس قطنية».

سابعًا: قطاع الأدوات المنزلية:

1. سها للأواني المنزلية «أدوات منزلية».

2.المصرية لتجارة ادوات المائدة «أدوات منزلية».

3. الملكة لصناعة الأواني المنزلية «أدوات منزلية».

ثامنًا: قطاع الأثاث:

1. السكري للأثاث «أثاث».

2. توب ديزاين «موبيليا».

تاسعًا: قطاعات متنوعة:

1. الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع.

2. آرك شوز «أحذية».

3. العز للتسويق والتوكيلات التجارية «تسويق توكيلات تجارية»

4. الحجار للتجارة والتوكيلات «معدات وارد الخارج».