بقايا ملابس وأدوات مدرسية.. تفاصيل احتراق 6 محلات ومكتبة بكفر الشيخ

بقايا ملابس وأحذية وأدوات ومستلزمات دراسية، هذا كل ما تبقى من 6 محلات ومكتبة، التهمت ألسنة النيرات محتوياتهم في حريق هائل نشب مساء اليوم بمنطقة مساكن الري المقابلة لمنشآت جامعة كفر الشيخ، وأرجع الأهالي وأصحاب المحلات أسباب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي بأحد المحلات ما ادى لامتداد النيران بالأكشاك المجاورة .

وسيطرت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ على الحريق، حيث جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء و4 سيارات إسعاف لتأمين الحريق، الذي لم يسفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح، لكنه أسفر عن خسائر كبيرة في المحلات الـ6 والمكتبة، حيث قضى على محتوياتهم.

لجنة لمعرفة سبب الحريق

وأكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أنه انتقل فور علمه بالحريق إلى المكان وتابع عمليات إخماد الحريق في المحال الـ 6 للملابس ومكتبة مجاور موضحا انه تمت السيطرة عليه، فيما جرى إبلاغ غرفة عمليات المحافظة بالحريق تمهيداً لتشكيل لجنة لمعرفة أسبابه.

بينما انتقلت قوات الشرطة من قسم أول كفر الشيخ، بعد تلقي اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا من النجدة بالحريق، وجرى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة لمعاينة مكان الحريق ومعرفة أسبابه.

صحبة محل باكية: «شقا عمرنا راح في لحظة»

«كل حاجة راحت، شقا عمرنا راح في لحظة، ومنعرفش إيه اللي حصل، النيران التهمت محل وامتدت لمحلاتنا، المحلات اللي بناكل منها عيش، مبقاش فاضل غير ركام وبقايا ملابس»، هكذا عبرت «أم حبيبة»، صاحبة أحد المحلات المحترقة في مدينة كفر الشيخ عن حزنها، وطالبت اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتشكيل لجنة لحصر التلفيات، وتعويض أصحاب المحلات المحترقة.