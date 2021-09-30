إشادات بنهاية حكاية «عقبال عوضك» لمي كساب

نالت نهاية حكاية «عقبال عوضك» من مسلسل «زي القمر» لمي كساب إشادات عديدة، حيث تزوجت في نهاية المطاف.

وجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نهاية الحكاية وأداء مي كساب كالتالي: «ألف مبروك نجاح المسلسل متميزة دائما ومن نجاح لنجاح». وعلق آخر «ألف مبروك بجد مسلسل حلو وإنتي جميلة وأنا بحبك أوي عوض ربنا فعلا جميل دائما بس حرام عليكي عيطت عشانك كتير آوي وفرحت بردوا عشانك برافو مي وشكرا على فنك الراقي».

وأضاف آخر «القصة جميلة جدا.. وأدائكم أكتر من رائع.. ألف مبروك.. ياريت ترجعي تعملي أعمال أكتر إنتي ممثلة ممتازة ومطربة صوتك جميل ومميز»، وقال آخر «مسلسل تحفة أوي كان نفسنا يبقى كامل».

حكاية «عقبال عوضك»

حكاية «عقبال عوضك» من بطولة محمد جمعة، إيمان السيد، هالة فاخر، محمد حسني، رباب ممتاز، راندا عبد السلام، محمد حكيم، أحمد جمال سعيد، محمود عامر، سمر عبد الوهاب، وتدور أحداث الحكاية حول «العنوسة وتأخر سن الزواج».

الحكاية الأولى

كانت بطلة الحكاية الأولى من المسلسل هي درة والتي تصدرت تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر» بـ«حكاية غالية» من مسلسل زي القمر.

وعلقت درة على نهاية الحكاية، قائلة: «الحمدلله نهاية مسلسل زي القمر تريند رقم 1 على تويتر».

يشارك درة في بطولة حكاية «حدوته غالية» العديد من النجوم، مثل مراد مكرم، وفرح يوسف، وفراس سعيد، وأحمد حلاوة، وهشام إسماعيل، وعدد آخر من النجوم، إخراج شيرين عادل، وتأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي، وإنتاج سينرجي ومها سليم.

الحكاية الثانية

وكانت الحكاية الثانية بعنوان «وأنا قبلت» بطولة الفنانة أيتن عامر وقد لاقي نجاحا كبيرا، ويشارك أيتن عامر البطولة تيام مصطفى قمر، وعابد عناني، ومحسن منصور، وأسامة عبدالله، ولبنى ونس، وعزت زين، وشريف الغريب، والعمل قصة وسيناريو وحوار أيمن الصواف، وإخراج معتز حسام.