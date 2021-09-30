أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه من شركة قطع غيار

تعقد اليوم محكمة استئناف القاهرة، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية الاستيلاء على أموال إحدى شركات قطع الغيار.

محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أموال شركة غبور مصر لقطع الغيار، وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول يعمل في إحدى شركات المساهمة كموظف إداري بإحدى قطاعات الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل غبور مصر، واختلس الأموال بصفته الوظيفية، حيث حصل على 4 ملايين جنيه والمملوكة لجهة عمله والمسلم إليه وفقًا لاختصاصات وظيفته لسداده للوحدة المحلية بمركز ومدينة قليوب وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، باعتبارها مستحقات على جهة عمله، إلا أنه احتبس الأموال لنفسه.

تحريات مباحث الأموال العامة

وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة في وقت سابق، أنها توصلت إلى صحة قيام المتهم الأول باختلاس أموال الشركة محل عمله، وذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني، وفقًا لما جاء في اعترافات المتهمان وأقوال الشهود في تحقيقات النيابة العامة.