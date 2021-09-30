مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان الأزهر بأسيوط

لقى طفل مصرعه بعدما صدمه قطار الصعيد، وذلك أثناء عبوره مزلقان محطة الأزهر بحي شرق مدينة أسيوط، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الإيمان العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بمقتل طفل في حادث تصادم قطار

وتلقى اللواء عمر السويفى، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط يفيد ورود بلاغ من القوة المعينة على محطة سكة حديد الأزهر بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص أعلى مزلقان الأزهر.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم وسيارة الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين مصرع طفل يدعى «محمد مصطفى معاذ»، 13 سنة، ومقيم بقرية كوم أبوشيل، وذلك أثناء مروره بالمزلقان ما أدى إلى وفاته ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظة أسيوط خلال الفترة الماضية عددا من حوادث القطارات من بينها الحادث الذى وقع بمزلقان قرية فزارة ولقى ثلاثة أشخاص مصرعهم على إثره، بينما أصيب شخصين آخرين، فى حادث تصادم قطار رقم 210 القادم من القاهرة إلى أسيوط، بسيارة نصف نقل رقم «1279 ه ف ج» على مزلقان قرية فزارة التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط.