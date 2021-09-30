صاحب أول فكرة لمزرعة سمكية مغلقة بمصر: 2.5 مليون جنيه أقصى تكلفة

قال المهندس مدحت العقدة، صاحب فكرة أول مزرعة سمكية بالنظام المغلق تعيد تدوير المياه، إن زيارته للصين كانت مصدر فكرته، حيث طبقها بجانب مساكن العمال، ونجح في تصدير الإنتاج السمكي للخارج، «أحب نقل هذه التجربة إلى مصر لإنتاج كثافات عالية من الأسماك في مساحات صغيرة للغاية».

توفير استخدام المياه

وأضاف العقدة خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «هذه الفكرة تستهدف توفير استخدام المياه، والمبالغ المالية الخاصة بتنفيذ الفكرة كانت كبيرة، لكننا درسنا المشروع بشكل أكبر واستطعنا أن نصنع المعدات في مصر بتكلفة مالية وأدوات بسيطة».

نواة لتكثيف الإنتاج السمكي بالنظام المغلق في مصر

وتابع «العقدة»، أن تكلفة إنتاج المزرعة تتراوح ما بين 500 ألف جنيه إلى 2.5 مليون جنيه، إذ يستهدف هذا المشروع أن يكون نواة لتكثيف الإنتاج السمكي بالنظام المغلق في مصر، والحفاظ على المياه وتعظيم استهلاك وحدة المياه وعدم تلويثها.

وأكد «العقدة»، أن النظام يعتمد بشكل كبير جدا على توفير وإتاحة بيئة مناسبة للأسماك خالية من الملوثات الصلبة أو السائلة أو الذائبة في المياه بالإضافة إلى توفير الأكسجين بنسبة عالية لتلبية احتياجات الأسماك، وكل ذلك في مساحة تبلغ 360 متر مربع، وجرى إنتاج 25 طن سنويا.

وواصل: «وجهنا الدعوة إلى اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ ولم يتأخر علينا وزار المزرعة مع وفد رفيع، وشاهد عن كثب تطبيق النموذج على أرض الواقع، وعقدنا شراكة مع كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ حيث سندعمها بتطبيق نموذج مصغر بنفس مزرعتنا».