تجديد حبس ربة منزل قتلت زوجها بالقليوبية: قطعت جثته وألقتها بالمصارف

جدد قاضي المعارضات، اليوم الخميس، تجديد حبس ربة منزل وزوج ابنتها على خلفية اتهامهما بتخدير زوجة الأولى وذبحه في القليوبية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

اكتشاف الواقعة

كانت بداية اكتشاف الجريمة عن طريق ارتياب الأجهزة الأمنية في الاختفاء المفاجئ للمجني عليه كونه مسجل خطر في دائرته وليس من المعتاد غيابه فترة طويلة دون إثارة المشكلات بين الأهالي، حيث قررت الأجهزة الأمنية البحث عنه وعمل التحريات حوله خوفاً من أن يكون غيابه الطويل الذي وصل إلى 37 يوماً مقترناً بجريمة قد اقترفها وفر هارباً.

زوجته قطعته إلى 3 أجزاء

وبعمل التحريات، تبين أن زوجة الضحية قامت بمساعدة زوج ابنتها بذبح المجني عليه، وقطعا جثته إلى 3 أجزاء وألقيا الأشلاء داخل مصارف مياه متفرقة داخل محافظة القليوبية.

وذكرت التحريات أن زوجة الضحية تبلغ، 45 عاماً، ربة منزل والسابق اتهامها في قضية (مشاجرة) والمتهم الثاني وهو زوج ابنتها، 25 عاما.

وضعت له مخدر داخل الطعام

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم إحالة المتهمين أمام تحقيقات النيابة العامة التي من بدأت التحقيق معهما.

وبسؤال المتهمة الأولى زوجة الضحية أقرت أنها وضعت له المخدر داخل وجبة الطعام التي قدمتها له يوم 8 أغسطس الماضي ثم فقد على إثره وعيه، فقامت بمهاتفة زوج ابنتها المتهم الثاني لاستدعائه سريعا.

وعقب حضوره قررا التخلص من الضحية عن طريق ذبحه، فقامت المتهمة بالدلوف إلى المطبخ لالقاط سكينا وأعطتها للمتهم الثاني، ثم قامت قطعت جثة المجني عليه إلى 3 أجزاء (جزء الرأس، وجزء علوي، وجزء سفلي)، ثم قاما المتهمان بوضع كل جزء منفصل عن الآخر داخل جوال بلاستيكي وانتظروا حتى حلول الليل ثم توجهوا إلى مصارف مياه متفرقة داخل المحافظة، ووضعوا كل جزء في مصرف مختلف عن الآخر.