ضبط 170 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 87 ألف حكم خلال 24 ساعة
كتب:
الوطن
12:56 م | الخميس 30 سبتمبر 2021
أرشيفية
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
× فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (170 قطعة سلاح ناري، بحوزة 159 متهما).. وذلك على النحو التالي:
× (11) بندقية آلية.
× (25) بندقية خرطوش.
× (6) طبنجات.
× (128) فردا محليا.
× (238) طلقة مختلفة الأعيرة.
× (15) خزينة متنوعة.
× (201) قطعة سلاح أبيض.
× في مجال تنفيذ الأحكام:
تنفيذ (87556) حكما قضائيا متنوعا وذلك على النحو التالي:
× (365) حكم جناية.
× (26617) حكم حبس جزئى.
× (4916) حكم حبس مستأنف.
× (43356) حكم غرامة.
× (12302) مخالفة.
× في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابي، ضما (6) متهمين، ارتكبوا (20) حادثا متنوعا.
× في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (247) قضية مخدرات اتهم على ذمتها (274) شخصا ضُبط خلالها الآتي:
× كمية من مخدر البانجو وزنت (43,460 كيلو جرام).
× كمية من مخدر الحشيش وزنت (16,937 كيلو جرام).
× كمية من مخدر الهيروين وزنت (5,094 كيلو جرام).
× كمية من مخدر البودر وزنت (1,345 كيلو جرام).
× كمية من مخدر الشابو وزنت (1,067 كيلو جرام).
× كمية من مخدر الإستروكس وزنت (894 جراما).
× كمية من مخدر الهيدرو وزنت (250 جراما).
× كمية من مخدر الأفيون وزنت (215 جرام).
× كمية من مخدر الآيس وزنت (145 جراما).
× كمية من مخدر الفودو وزنت (10 جرامات).
× كمية من مخدر النلبوميل (31 علبة).
× (3126) قرصا مخدرا.
× في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (35) متهما.
× في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (32) متهما.
× في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (328) دراجة نارية مخالفة.
× في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها : إعادة (12 سيارة).
× في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25852) مخالفة مرورية متنوعة.
× في مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.