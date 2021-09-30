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محمود مسلم

ضبط 170 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 87 ألف حكم خلال 24 ساعة

كتب:

الوطن
12:56 م | الخميس 30 سبتمبر 2021
أرشيفية

أرشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

×   فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (170 قطعة سلاح ناري، بحوزة 159 متهما).. وذلك على النحو التالي:

×   (11) بندقية آلية.

×   (25) بندقية خرطوش.

×   (6) طبنجات.

×   (128) فردا محليا.

×   (238) طلقة مختلفة الأعيرة.

×    (15) خزينة متنوعة.

×   (201) قطعة سلاح أبيض.

×  في مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ (87556) حكما قضائيا متنوعا وذلك على النحو التالي:

×   (365) حكم جناية.

×   (26617) حكم حبس جزئى.

×   (4916) حكم حبس مستأنف.

×   (43356) حكم غرامة.

×   (12302) مخالفة.

×  في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابي، ضما (6) متهمين، ارتكبوا (20) حادثا متنوعا.

×  في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (247) قضية مخدرات اتهم على ذمتها (274) شخصا ضُبط خلالها الآتي:

×   كمية من مخدر البانجو وزنت (43,460 كيلو جرام).

×   كمية من مخدر الحشيش وزنت (16,937 كيلو جرام).

×   كمية من مخدر الهيروين وزنت (5,094 كيلو جرام).

×   كمية من مخدر البودر وزنت (1,345 كيلو جرام).

×   كمية من مخدر الشابو وزنت (1,067 كيلو جرام).

×   كمية من مخدر الإستروكس وزنت (894 جراما).

×   كمية من مخدر الهيدرو وزنت (250 جراما).

×   كمية من مخدر الأفيون وزنت (215 جرام).

×   كمية من مخدر الآيس وزنت (145 جراما).

×   كمية من مخدر الفودو وزنت (10 جرامات).

×   كمية من مخدر النلبوميل (31 علبة).

×   (3126) قرصا مخدرا.

×     في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (35) متهما.

×     في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (32) متهما.

×     في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (328) دراجة نارية مخالفة.

×    في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها : إعادة (12 سيارة).

×    في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25852) مخالفة مرورية متنوعة.

×   في مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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