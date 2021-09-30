ضبط 170 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 87 ألف حكم خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

× فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (170 قطعة سلاح ناري، بحوزة 159 متهما).. وذلك على النحو التالي:

× (11) بندقية آلية.

× (25) بندقية خرطوش.

× (6) طبنجات.

× (128) فردا محليا.

× (238) طلقة مختلفة الأعيرة.

× (15) خزينة متنوعة.

× (201) قطعة سلاح أبيض.

× في مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ (87556) حكما قضائيا متنوعا وذلك على النحو التالي:

× (365) حكم جناية.

× (26617) حكم حبس جزئى.

× (4916) حكم حبس مستأنف.

× (43356) حكم غرامة.

× (12302) مخالفة.

× في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابي، ضما (6) متهمين، ارتكبوا (20) حادثا متنوعا.

× في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (247) قضية مخدرات اتهم على ذمتها (274) شخصا ضُبط خلالها الآتي:

× كمية من مخدر البانجو وزنت (43,460 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الحشيش وزنت (16,937 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الهيروين وزنت (5,094 كيلو جرام).

× كمية من مخدر البودر وزنت (1,345 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الشابو وزنت (1,067 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الإستروكس وزنت (894 جراما).

× كمية من مخدر الهيدرو وزنت (250 جراما).

× كمية من مخدر الأفيون وزنت (215 جرام).

× كمية من مخدر الآيس وزنت (145 جراما).

× كمية من مخدر الفودو وزنت (10 جرامات).

× كمية من مخدر النلبوميل (31 علبة).

× (3126) قرصا مخدرا.

× في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (35) متهما.

× في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (32) متهما.

× في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (328) دراجة نارية مخالفة.

× في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها : إعادة (12 سيارة).

× في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25852) مخالفة مرورية متنوعة.

× في مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.