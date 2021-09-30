الملف الطبي لشيخ الأزهر.. لماذا سافر إلى ألمانيا؟

تصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قائمة الأكثر بحثاً على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بعد حالة من الغموض حول الوضع الطبي لشيخ الأزهر وتساؤلات حول أسباب سفره إلي ألمانيا دون إعلان رسمي حتى الأمس.

الملف الطبي لشيخ الأزهر يحظي بغموض شديد داخل المشيخة، إلا أن المكتب الإعلامي لشيخ الأزهر أصدر بيانا تفصيليا حول الوضع الصحي للدكتور أحمد الطيب وأسباب سفره إلي ألمانيا.

والمشيخة وضحت عبر بيانها الرسمي، أن شيخ الأزهر يجري جلسات علاج طبيعي في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، في ظل متابعة دورية سنوية يجريها شيخ الأزهر بسبب آلام بالعمود الفقري، ونتج عن الفحوصات الحاجة إلى علاج طبيعي مكثف على الفقرات القطنية.

فحوصات دقيقة على منطقة الظهر والعمود الفقري

وسافرالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى الخارج، منذ أيام لإجراء فحوصات دقيقة على منطقة الظهر والعمود الفقري، وذلك بعد توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين، وحسب البيان الصادر عن المشيخة، مؤخرًا، حول أخر التطورات الصحية لشيخ الأزهر، الذي أوضحت فيه أنه قد تبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة أن شيخ الأزهر بحاجة إلى علاج طبيعي مكثف على الفقرات القطنية.

استقرار الحالة والاستعداد لعودة النشاط

وأوضحت المشيخة، حول آخر تطورات الحالة الصحية للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، أنه أجرى جلسات العلاج الطبيعي على العمود الفقري في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، مؤكدة «فضيلته الآن بخير والحمد لله»، معربة عن تقديرها للمشاعر النبيلة، والدعوات الصادقة، والمحبة الحقيقية التي أظهرتها جماهير المصريين والمسلمين من حول العالم لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأكدت مصادر، بشأن اخر تطورات الحالة الصحية لشيخ الأزهر، أنّ الحالة الصحية لشيخ الأزهر مستقرة، وسيبدأ في عودة نشاطه بالسفر خلال أيام إلى روما، وذلك من أجل المشاركة في قمتي الأديان عن المناخ والتعليم.

إجراء عملية جراحية في العين

لم تكن زيارة شيخ الأزهر، إلى ألمانيا، لإجراء فحوصات طبية هي الأولى من نوعها، حيث شهد الملف الطبي للإمام الأكبر أحمد الطيب، جراحة في العين، أجراها الإمام أحمد الطيب، منذ عامين في فرنسا، وتحديدًا في سبتمبر 2019، بالعاصمة الفرنسية باريس، في أحد المستشفيات، وجاءت تلك العملية استكمالا للرحلة العلاجية التي بدأها شيخ الأزهر في شهر يوليو 2019، حيث شملت تلك الرحلة إجراء بعض الفحوصات الطبية، تمهيدًا لإجراء عملية العين.