الإحصاء: 6.8 مليون مسن في مصر.. ومتوسط الأعمار 74.3 سنة

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المسنين في مصر بلغ 6.8 مليون مسن بنسبة 6.7% من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 17.9% عام 2052، وبلغ عدد المسنين الذكور 3.6 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 3.2 مليون بنسبة 6.4% من إجمالي السكان الإناث، وارتفع توقع البقاء على قيد الحياة من 73.9 سنة عام 2019 إلى 74.3 سنة عام 2021، «73.4 سنة للذكور، 75.9 سنة للإناث».

جاء ذلك خلال النشرة التي أصدرها اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.

55.1% نسبة الأمية بين المسنين

وأضاف الجهاز أن نسبة الأمية بين المسنين بلغت 55.1% عام 2020 «40.9% ذكور، 70.5% إناث». وانخفضت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي فـأعلى بين المسنين من 10.3% عام 2019 إلى 9.9% عام 2020 «13.7% ذكور، 5.7% إناث».

كما بلغ عدد المسنين المشتغلين مليون مسن بنسبة 14.3% من إجمالي المسنين. و52.4% من المسنين المشغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 19.4% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وأقل نسبة 1.2% كانت للعاملين في الأنشطة العلمية والتقنية، وأنشطة الخدمة المنزلية.

2.1% نسبة عقود الزواج بين المسنين

كما بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.1% من إجمالي العقود، كما بلغـت نسبة إشهادات الطلاق 9.5% من إجمالي شهادات الطلاق، كما تمثل الوفيات بين المسنين 66.1٪ من إجمالي الوفيات عام 2020. وبلغت نسبة وفيات المسنين الذكور 61.8% من إجمالي وفيات الذكور. وبلغت نسبة وفيات المسنين الإناث 71.1% من إجمالي وفيات الإناث، كما بلغ عدد مؤسسات رعاية المسنين 154 مؤسسة عام 2020 على مستوى الجمهورية. وبلغ عدد المنتفعين بها 2944 مسنا.

وانخفضت نسبة التدخين بين المسنين انخفاضا طفيفا من 16.6% عام 2017/2018 إلى 16.4% عام 2019/2020. وبلغت نسبة الفقر بين المسنين 14%، بينما بلغت نسبة المسنين الفقراء من إجمالي الفقراء 4.1%.