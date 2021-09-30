الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمعاهد الأزهرية للحاصلين على الإعدادية

يقبل الكثير من الطلاب هذا العام على التحويل للأزهر والدراسة بالمعاهد المختلفة به، وفق تصريحات صادرة من الأزهر في بيان رسمي سابق، وبالفعل بدأت الإدارات التعليمية الأزهرية في تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلي المُعتَمَد من الأزهر الشريف، للطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الأزهرية، وحتى الخميس الموافق 7 من شهر أكتوبر القادم.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية في بيان صادر عنه، أنه على الطلبة الراغبين في التحويل للمعاهد الأزهرية، استيفاء الإجراءات المطلوبة في المدة المحددة، مع عمل حصر لأعداد الطلاب المتقدمين للقيد في هذا البرنامج بكل إدارة تعليمية، وذلك وفقا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية بموافقة المجلس الأعلى للأزهر الشريف، بشأن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021/2020.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز شروط الالتحاق بالمعاهد الأزهرية بعد الحصول على الشهادة الإعدادية والأوراق المطلوبة.

شروط الالتحاق بالمعاهد الأزهرية

1- يشترط حصول الطالب على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الماضي.

2- لا بد أن يتقدم ولي الأمر إلى الإدارة التابع لها بطلب التحاق.

3- يشترط أن يكون الطالب حاصلا على نسبة 70% من المجموع الكلي في الشهادة الإعدادية، وأن يكون حاصلا على 70% من مجموع درجات اللغة العربية.

4- على ولي الأمر أن يتقدم بطلب التحاق في الأيام الحالية وحتى الخميس الموافق 7 أكتوبر المقبل، بمقر الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة، ويتم التحاق الطالب بأقرب المعاهد الأزهرية لمحل سكنه.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالأزهر

1- أصل الشهادة الابتدائية العامة أو مستخرجا رسميا منها.

2- أصل الشهادة الإعدادية العامة.

3- إحضار أصل شهادة الميلاد الخاصة بالمتقدم.

4- (5) صور حديثة للطالب 4×6 ويدون عليها اسمه.

5- إقرار موقع من ولي أمر الطالب بالموافقة على التحاق الطالب بالبرنامج التأهيلي المُعتمَد من الأزهر الشريف.