مصرع شاب بالمنوفية بضربة بـ«شاكوش» على رأسه.. «كان بيتخانق مع قرايبه»

لقي شاب مصرعه بقرية «سلامون قبلي» التابعة لمركز الشهداء في المنوفية، إثر تلقيه ضربة على الرأس بواسطة «شاكوش» من شابين، وجرى نقله للمستشفى قبل أيام، وتوفي اليوم متأثرا بإصابته.

مصادر أمنية: مشاجرة بين أقارب انتهت بضربة شاكوش على رأس المجني عليه

وأكدت مصادر أمنية، أن المجني عليها تشاجر مع اثنين من أقاربه لخلافات قديمة بينهم، وأثناء المشاجرة اعتدى عليه أحد المتهمين بضربه بـ«شاكوش»، على رأسه، فسقط على الأرض وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضافت المصادر الأمنية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجني عليه ظل يتلقى العلاج علي مدار الأيام الماضية، ولكنه توفي متأثرا بالإصابة القوية في الرأس، داخل مستشفى شبين الكوم التعليمي، وتم الانتهاء من تصاريح الدفن، وشيعت جنازته.

النيابة تأمر بحبس المتهمين

وأوضح أنه عقب حدوث الواقعة، جرى القبض على المتهم في الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسهما علي ذمة التحقيقات، وبعد الوفاة سألت النيابة مرة أخرى وأمرت باستمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

وشيع أهالي قرية «سلامون قبلي» التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، جنازة الشاب المتوفى، وسط حالة من الحزن الشديد من جميع المشاركين في تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.