وفاة الأميرة هلا بنت عبد الله آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، فقد جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي، «انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الخميس الموافق 23 / 2 / 1443هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة».

وختم البيان بالدعوات للأميرة الراحلة «تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

والأميرة هلا هي ابنة العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود من زوجته العنود بنت دحام البخيت الفايز، ولها ثلاث شقيقات هنّ: الأميرة مها بنت عبدالله، والأميرة جواهر بنت عبدالله، والأميرة سحر بنت عبدالله.