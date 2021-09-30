أول رحلة طيران ليبية تتجه إلى مصر بعد توقف 7 سنوات

أعلنت مصلحة الطيران المدني الليبي، في بيان منذ قليل، أن شركة الخطوط الجوية الأفريقية الليبية بدأت في تسيير أول رحلة من مطار معيتيقة الدولي، اليوم الخميس، إلى مصر.

وقالت صحيفة الوسط الليبية، إن هذه الرحلة هي الأولى إلى مصر بعد توقف دام أكثر من 7 سنوات، حسب بيان المصلحة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

استئناف رحلات الطيران إلى القاهرة

وأمس الأربعاء، أعلنت «الخطوط الليبية» في بيان لها، إنها ستستأنف رحلاتها إلى ‎القاهرة ابتداءً من اليوم الخميس، بواقع 4 رحلات أسبوعيًا من مطار معيتيقة الدولي، ورحلتين أسبوعيًا من مطار بنينا الدولي.

من جانبها أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية، استئناف الرحلات إلى المطار القاهرة، حيث ستُسيِّر 9 رحلات أسبوعية إليه من مطارات بنينا ومصراتة وطرابلس (معيتيقة).

خروج غير مشروط للمرتزقة

جدير بالذكر أن وزير الخارجية سامح شكري، دعا اليوم إلى الخروج غير المشروط والمتزامن والمنسق لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا دون استثناء، بما يتماشى مع المقررات الدولية في هذا الشأن، ودعم مهمة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في هذا الخصوص.

وقال «شكري» في كلمة له باجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا، عبر الفيديو كونفرنس، اليوم الخميس، إن استمرار التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا بكل أشكاله، يوفر بيئة غير مستقرة حاضنة للإرهاب والتطرف، بما يتيح انتقال العناصر الإرهابية في المنطقة.