مصرع أربعيني صعقا بالكهرباء في الفيوم.. الثاني خلال أسبوع

صراخ واستغاثات هزّت منطقة مزلقان السكة الحديد بقرية «سنرو»، التابعة لمركز أبشواي، في محافظة الفيوم، ظهر اليوم الخميس، فهرع المارة إلى مصدر الصوت حيث فوجئوا بإصابة أحد أبناء المنطقة بصعق كهربائي من أحد الأسلاك، وتمكنوا من إبعاده عن مصدر الكهرباء، إلا أنه سقط مغشياً عليه، وعلى الفور، طلبوا سيارة إسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب.

بلاغ بمصرع أربعيني صعقاً بالكهرباء

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن، مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بإصابة رجل في العقد الرابع من العمر، بإصابات خطيرة إثر تعرضه للصعق بالكهرباء، واستغاثة الأهالي بالإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى.

الشرطة تنتقل لمعاينة موقع الحادث

على الفور انتقل ضباط مركز شرطة أبشواي، برئاسة المقدم إسلام الصاوي، إلى مكان الحادث، وتبين مصرع «محمود مصطفى فهمي محمد»، 47 سنة، مقيم بقرية «سنرو»، صعقاً بالكهرباء من أحد الأسلاك الكهربائية بالقرب من مزلقان السكة الحديد، ولم تتوافر معلومات عن أسباب صعقه بالكهرباء، فيما تستمع الشرطة لأقوال أسرته وشهود الواقعة.

نقل جثة المتوفي إلى مشرحة الفيوم

وجرى نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بفحص الجثة لبيان أسباب الوفاة، ثم تسليمه لذويه تمهيداً لتشييع جنازته إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.، بعد التصريح بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

ثاني وفاة صعقاً بالكهرباء في أسبوع

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه هي حالة الوفاة الثانية صعقاً بالكهرباء خلال أسبوع، حيث توفى عامل في شركة كهرباء الفيوم، صعقاً بالكهرباء من أحد الأسلاك العارية خلال قيامه بإنارة مقابر سنهور، ليسقط متوفياً في الحال.