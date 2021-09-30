30 فريقا متحركا و18 مركز شباب لتلقي لقاح كورونا بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، المرحلة الثانية لاستكمال فعاليات حملة «معاً نطمئن.. سجل الآن»، بمنطقة كورنيش النيل في مدينة المنيا، التي تنظمها وزارة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في نفس اليوم، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

محافظ المنيا يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية

وأثناء جولته لتفقد أعمال الحملة، بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، واللواء ياسر عبدالعزيز رئيس مدينة المنيا، دعا محافظ المنيا المواطنين إلى الإسراع في التسجيل للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصاً على صحتهم وسلامة المجتمع، كما ناشد المحافظ المواطنين المتواجدين على الكورنيش بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وخاصةً ارتداء الكمامات الطبية، وحث ذويهم وأسرهم على تلقي اللقاح.

وأكد محافظ المنيا أنه تم تخصيص عدد 26 مركزاً ثابتاً لتلقي اللقاحات، وعدد 30 فريقاً متحركاً، وعدد 18 مركز شباب مخصص لتلقي اللقاحات، و4 سيارات متحركة ومجهزة لدعم حملة «معاً نطمئن.. سجل الآن» بمختلف قرى ومدن ومراكز المنيا.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، الدكتور محمد نادي، أن القوافل الطبية للتطعيم بلقاح كورونا تأتي استكمالاً للفعاليات التي بدأت الشهر الجاري، لتقديم التوعية للمواطنين بأهمية تلقي اللقاح، لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وكيل وزارة الصحة: تدريب فرق التواصل المجتمعي على أعلى مستوى

وأضاف أن فرق التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، تم تدريبها على أعلى مستوى لتقديم التوعية، ويرتدون زياً مميزاً، كما أنهم مزودون بأجهزة تابلت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكداً أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقاً ولم تصلهم رسالة نصية، يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح، مشيراً إلى تجهيز عدد من مراكز الشباب بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.