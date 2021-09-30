رئيس التحرير

محمود مسلم

التعليم: لا تغيير بالمستوى الرفيع لمدارس اللغات.. والاختيار من منهجين

كتب:

الوطن
04:34 م | الخميس 30 سبتمبر 2021
شوقي

شوقي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تدريس اللغة الأجنبية الثانية كمستوى رفيع يتم في المدارس الرسمية المتميزة والخاصة لغات كما هو دون تغيير، وبالنسبة للصف الرابع الابتدائي يظل كما هو في العام الماضي ولا جديد في هذا الأمر، كما أن سلسلة اللغة الفرنسية المستخدمة كما هي دون تغيير.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن طلاب الصف الرابع الابتدائي في المدارس الرسمية المتميزة والخاصة لغات، من حقهم الاختيار بين منهجين للمستوى الرفيع في مادة اللغة الإنجليزية وهما: «Connect up ، Connect plus».

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.

اقرأ المزيد:

ميعاد دخول المدارس 2022.. «التعليم» تعلن التفاصيل

«التعليم» تعلن حالات غلق المدارس في العام الدراسي الجديد 2021-2022

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية

وزير التعليم يعلن استمرار تدريس اللغة الأجنبية الثانية في مدارس اللغات من 4 ابتدائي

«التعليم»: الطالب المتغيب في أكثر من وحدتين في الفصل الدراسي يعتبر راسبا

التعليم: إجراءات قانونية ضد الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا