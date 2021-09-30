مدارس جديدة وتوسعات وصيانة بـ83 مليون جنيه في الدقهلية

دخلت 7 مدارس جديدة في محافظة الدقهلية الخدمة هذا العام، عقب افتتاحها رسمياً قبل أيام، بالإضافة إلى انتهاء إجراء توسعات في مدرستين، علاوة على الصيانة الشاملة لعدد 28 مدرسة، تابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، بتكلفة إجمالية تبلغ 83 مليون جنيه، وذلك تحت إشراف علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الذي وجه بسرعة انتهاء استعدادات المدارس للعام الدراسي 2021/ 2022، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

مدارس جديدة تم افتتاحها لتدخل الخدمة في العام الجديد

- مدرسة أحمد لطفي السيد للتعليم الأساسي، في قرية «سالم السيد»، على مساحة 2400 متر مربع، مكونة من 11 فصلاً تعليمياً، بتكلفة 7 ملايين جنيه.

- مدرسة صبحي كاعوه الثانوية المشتركة، بقرية «برهمتوش»، على مساحة 3000 متر مربع، مكونة من 18 فصلاً تعليمياً، بتكلفة 9 ملايين جنيه.

- مدرسة محمد أبوبكر للتعليم الأساسي، بقرية «الخشاشنة»، على مساحة 3000 متر مربع، مكونة من 8 فصول تعليمية، بتكلفة 7 ملايين جنيه.

- مدرسة الصحابة الابتدائية، بقرية «علي إسماعيل»، على مساحة 1700 متر مربع، مكونة من 12 فصلاً تعليمياً، بتكلفة 8.5 مليون جنيه.

- مدرسة عبد الوهاب الشاذلي الإعدادية المشتركة، بقرية «ميت الصارم»، على مساحة 1000 متر مربع، مكونة من 12 فصلاً تعليمياً، بتكلفة 7 ملايين جنيه.

- مدرسة كفر تلبانة للتعليم الأساسي، على مساحة 1700 متر مربع، مكونة من 11 فصلاً تعليمياً، بتكلفة 7 ملايين جنيه.

توسعات المدارس

- التوسعات الجديد بمدرسة علي مبارك الابتدائية بمدينة دكرنس، على مساحة 4800 متر مربع، مكونة من 16 فصلاً تعليمياً، بتكلفة 7 ملايين جنيه.

- توسعات مدرسة أحمد لطفي السيد الثانوية بنين بمدينة السنبلاوين، على مساحة 700 متر مربع، مكونة من 21 فصلاً تعليمياً، بتكلفة 5.5 مليون جنيه، حيث أن إجمالي مساحة المدرسة يبلغ 12 ألف متر مربع.

الصيانة الشاملة في 28 مدرسة

- الصيانة الشاملة لعدد 28 مدرسة، بتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه، وصيانة بسيطة لعدد 32 مدرسة بمركز شربين، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وطرح 27 مدرسة إنشاءات جديدة وتوسعات ضمن مشروعات المبادرة، في عدد من القرى التابعة لمركز شربين.